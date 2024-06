Bloquean puente Allende en Veracruz para exigir recolección de basura

Veracruz, ver.- Vecinos de al menos de tres colonias la zona norte de la ciudad de Veracruz, bloquearon el puente Allende Norte en el carril de norte a sur, por la falta de servicio de recolección de basura.

¿Por qué bloquearon el puente Allende en Veracruz?

Fue la tarde este jueves, 27 de junio, que habitantes de las colonias Formando Hogar, Virgilio Uribe y Miguel Alemán colocaron bolsas de basura sobre el puente Allende Norte, bloqueando el paso vehicular.

“No ha pasado el camión desde el Seguro Social hasta aquí Allende y donde los moteles hasta Yáñez, entonces no se vale y por eso de una forma u otra buscamos solución”, comentaron.

Los ciudadanos acusan que van cuatro días que personal de limpia publica no ha recolectado los desechos de esas colonias, lo que ha generado una acumulación significativa de basura.

“Nos estamos manifestando porque desde el lunes no pasan los camiones de la basura y tenemos el basurero ahí y ya estamos cansados, ya hemos hablado, hemos dicho que vamos a ir al ayuntamiento y no nos hacen caso. No es justo que nosotros que pagamos impuestos tengamos basureros en nuestras casas”, denunció uno de los afectados.

Al tiempo que señalaron que desde hace meses el servicio de recolección de basura ha estado funcionando de manera irregular. Atribuyeron a que hay varios camiones recolectores descompuestos, por lo cual los que operan no se dan abasto.

“Un día sí y otro día no. Lo que pasa, bueno, nosotros no le estamos echando la culpa a los muchachos recolectores; lo que pasa es que hemos ido al ayuntamiento y los carros están descompuestos, son más de diez carros que están descompuestos y no es justo que no los manden a componer y los perjudicados somos nosotros", expresó otro vecino.

Pidieron a las autoridades municipales que no descuiden el servicio de recolección de basura en la ciudad, porque además de problemas de salud, genera contaminación ambiental entre los residentes.

Exigieron que se restablezcan el servicio de recolección de basura de manera inmediata y, además, implementen soluciones a que eviten la repetición de estos inconvenientes.

Los vecinos recalcan que el servicio de recolección de basura es fundamental para mantener la higiene y el bienestar de la comunidad.