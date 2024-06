Con bloqueo vecinos exigen reubicar proyecto de Semefo en Palo Verde

Xalapa, Ver.-Vecinos de la colonia Álvaro Obregón exigen la reubicación del Servicio Médico Forense (Semefo) planeado para el panteón Palo Verde para evitar, según ellos, la deforestación, contaminación y un mayor desabasto de agua en eda zona.

Los inconformes se manifestaron esta mañana en la entrada del cementerio antes citado y posteriormente se movilizaron a la avenida 20 de Noviembre para bloquear la vialidad, a la altura de La Araucaria.

Te puede interesar: Activistas denuncian que se borra información de plataforma nacional de búsqueda

Los manifestantes piden una reunión con el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil para darle a conocer los motivos que tienen para reubicar el proyecto a otra zona.

La obra consiste en la creación de instalaciones para la identificación de restos humanos y el proyecto surgió a petición de madres de colectivos de familiares de personas desaparecidas, además de que se desarrollaría en coordinación con la Fiscalía General del Estado con un techo financiero de aproximadamente 14 millones de pesos.

Local Aplazan identificación de restos en Palo Verde por inconformidad de vecinos

Ante la inconformidad de vecinos, el alcalde Ricardo Ahued anunció el pasado miércoles que el proyecto sería pospuesto debido a que no se ha logrado el acuedo con los vecinos de Palo Verde.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Zayra, integrante del grupo inconforme, sostienen que no están del proyecto ni de alguna autoridad, pues lo único que piden es que la obra se haga en otro lugar.

"Somos muchos vecinos a los que nos afectan directamente, pues es una calle completa con más de 50 árboles que nos han costado más de 20 años cuidarlos, limpiarlos, barrerlos y sostenerlos", del lado de la calle Joaquín Pensado, agrega.

Te puede interesar: ¿Por qué se ampliará el panteón Bosques de Xalapa?

Además, señala que "es muy triste que que se venga a hacer este tipo de edificios junto a nuestras viviendas; hay muchísimas cosas en contra, como la flora, la fauna, viviendas, ecosistemas, inseguridad y contaminación".

¿Por qué los vecinos no quieren que se instale un Semefo en el panteón de Palo Verde en Xalapa?

A la inconformidad se han sumado vecinos de la colonia Tatahuicapan y de Agua Santa, pues señalan qie ademas de acaparar el agua potable, el Semefo en Palo Verde generaría muchos desechos y contaminación en la zona.

Vecinos de la colonia Álvaro Obregón exigen la reubicación del Servicio Médico Forense (Semefo) planeado para el panteón Palo Verde / Foto: Miguel Salazar / Diario de Xalapa

Precisó que los vecinos inconformes tampoco están en contra de los colectivos de búsqueda, pues solo poden que la obra se desarrolle en otro lugar, en donde no pueda causar afectaciones ambientales no la molestia de habitantes.

"Sabemos que el proyecto está suspendido, más no olvidado; no estamos confundidos, pues sabemos la diferencia de un crematorio, sabemos la diferencia de un Semefo y la diferencia de un laboratorio; como ciudadanos nos benefician ese tipo de obras y no estamos peleado con ningún grupo, pero sí pedimos la reubicación del inmueble", reitera.

El bloqueo a la altura de La Araucaria inició antes de las 8 horas y ha causado el malestar de automovilistas, pues dicen que en días anteriores han tenido que soportar más cierres de calles y avenidas por vecinos que exigen el servicio de agua potable.

Agentes de Tránsito y Seguridad Vial acudieron para vigilar la zona, en espera de que algún representante del Ayuntamiento o de Gobierno del Estado acudan para iniciar las negociaciones con los manifestantes.