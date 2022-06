Inviable organizar bodas colectivas para personas del mismo sexo en Xalapa: Registro Civil

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona descarta que se esté pensando en realizar una campaña de "bodas colectivas" para parejas homosexuales en la ciudad.

En entrevista da a conocer que al momento se tienen tres solicitudes para realizar matrimonios entre personas del mismo sexo.

"Desde la reforma que empezó a surtir efectos el 13 de este mes solo hemos realizado un matrimonio igualitario en la capital del estado; sin embargo, ya tenemos tres agendados, ya ha habido un poco más de interés de la gente, de la comunidad, se han acercado a preguntar, pero todavía no han llevado sus requisitos solo han sido las consultas, la información ".

¿Por qué el oficial del Registro Civil de Xalapa no ve viable realizar bodas colectivas?

El oficial explica que, aunque se ha difundido en redes sociales la posibilidad de realizar bodas colectivas para personas de la comunidad LGBT+ no es información oficial y que no ha existido acercamiento con ningún grupo con ese fin.

"Yo no creo que esto llegue a pasar, no lo veo viable porque el hecho de hacer la reforma es otorgarles derechos para que se desenvuelvan con igualdad, no para volverlos a segmentar y hacer por un lado las bodas heterosexuales y por otro las bodas gay como lo están manejando".

El horario de atención del Registro Civil de Xalapa es de 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Remarca que la idea es romper con esa limitación y barrera de "estigmatizar y segmentar a la gente sino que todos somos iguales". Por ello, de haber bodas colectivas, insiste, lo que será hasta el siguiente año en febrero, se haría con parejas heterosexuales y homosexuales.

"Se estima que bodas colectivas habrá hasta el próximo mes de febrero de 2023 entonces si algún interesado quisiera casarse sí tendría que pagar los derechos que el ayuntamiento cobra, en este caso la boda en el Registro Civil es de mil 157, es un precio económico para darle certeza jurídica a la familia".

¿Realizarán primera boda colectiva para parejas del mismo sexo en Xalapa?

Y es que con el impulso de empresarios y la organización Orgullo Xalapa se está organizando para el próximo 23 de julio, la primera "Boda Colectiva" para parejas del mismo sexo en Xalapa Country ubicado en la carretera Las Trancas-Coatepec.

Sergio Salazar Organizador y director de Expo Bodas y XV años desde hace 15 años, explica que lo que hacen es reunir al mayor número de empresas en el mismo lugar para que las parejas puedan acudir a contratar sus servicios para sus eventos.

Explica que las parejas que se sumen a esta primera edición de Boda Colectiva vivirán además, la experiencia de lo que significa casarse con una ceremonia espiritual pues se tendrá la participación de un ministro de una corriente ideológica que nace en California.

"Y estamos ansiosos de que más autoridades locales se pronuncien a favor de este primer evento como el Registro Civil".

Primera boda entre dos personas del mismo sexo en la Oficialía del Registro Civil de Xalapa | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

¿Cuántas parejas se pueden registrar para las bodas colectivas?

Sostiene que ya hay parejas registrándose, y que el límite son 100, además de que podrán acudir personas de otros lugares del país. Al momento han pedido información de Chiapas, Tijuana, Guerrero y la invitación se sigue haciendo extensiva, refiere.

A decir de Leonardo Ruiz de Orgullo Xalapa la aprobación del matrimonio igualitario significará una derrama económica y no solo en Xalapa sino en todo el estado, pues este evento podría replicarse también en el puerto de Veracruz.