Pese a la ley, siguen lanzando bombas de nitrógeno para alejar nubes y lluvia en Perote

PEROTE, Ver.- En esta región de Veracruz, en Perote, durante los últimos tres años prácticamente no ha habido cosechas de temporal de maíz, frijol y haba, debido a la falta de lluvias señalan campesinos.

Para ellos la explicación a esta situación es clara y aseguran que la disminución en las precipitaciones pluviales se debe al hecho de que “los grandes agricultores lanzan bombas de nitrógeno para diluir las nubes dañando los ciclos hidrológicos y la producción del campo”.

Este hecho ya se reflejó en ley luego de que el Congreso Local determinó que en Veracruz se castigue como delito penal “porque atenta contra la seguridad agroalimentaria, causa daños al medio ambiente, a los ciclos hidrológicos y pone en riesgo la producción agrícola”.

¿Cómo afecta a campesinos en Perote que se lancen bombas de nitrógeno a las nubes?

En medio de uno de los campos agrícolas, del municipio de Perote, Javier Hernández Mendoza, campesino originario de Altotonga, explica que todos en la región saben que cada vez es más difícil tener un cultivos de temporal para producir maíz, haba o frijol, porque no llueve cuando debe.

“Sabemos que lanzan químicos a las nubes porque si llueve mucho agria las hortalizas de los grandes agricultores, por eso espantan la lluvia, porque cuentan con riego y así controlan la cantidad de agua que reciben”, denuncia.

El problema, agrega, es que los que el resto de los pequeños campesinos de la región son los afectados ya que no cuentan con espacios de almacenamiento de agua y dependen por completo de las lluvias o “agua de Dios” como le llama. “A ellos no les afecta porque tienen pozos, pero nosotros no recibimos el agua de Dios”.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Espantan las nubes para que se vayan a otro lado”, expresa Raúl Mota Sánchez, campesino originario de Jalacingo y añade que en el rancho donde trabaja en este municipio de Perote “echan cohetes”. para lograrlo.

“Eso no es malo para ellos, que tienen sus riesgos. Lo hacen porque cuando cae mucha porque pudre los brócolis, lechugas y otros alimentos. Pero nos afecta a los pobres, porque nos quedamos sin agua para nuestros cultivos, nosotros no tenemos riego, somos pobres”.

El campesino hace hincapié en que estas acciones no son justas para todos y precisa que en la zona llevan más de 5 años de sequía. “Llovió pero no en el tiempo para sembrar. Llegó tarde el agua. Ahora está lloviendo pero ya no es temporada natural en esta zona”.

En su caso, comenta, que trabaja en uno de los grandes ranchos de la zona, donde se cultivan brócolis para exportación, "claro que ellos cuentan con sistema de riego y hacen lo que quiera, pero en nuestra comunidades sufrimos por la falta de agua y a nadie le importa", dice.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Qué daños al suelo y la fauna causan las bombas de nitrógeno?

Al respecto, el agente municipal, de San Miguel Limón Totalco, Perote, Pedro Romero Cortina afirma que tenían más de tres años exigiendo castigo para quienes con lanza cañones echan bombas de nitrógeno a las nubes para evitar que llueva en la zona. “Es un avance que se considere delito esta práctica que es anti ambiental y contra las personas de la región”.

Indicó que como agencia municipal han enviado oficios a los ranchos para exigirles que paren esta actividad porque han impactado la actividad agrícola de cientos de familias de esta región.

Aseguró que por la falta de lluvias no hay producción local, de temporal, de maíz, frijol, haba, pero también se ha impactado el cultivo de cebada y trigo.

Pero la situación va más allá, dice, porque al no haber agua, porque no llueve están acabando con especies de animales que son nativas de la zona como son ardillas, búhos, lechuzas, coyotes o gatos montés.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Expresa que si bien la sequía es una situación que se presenta en todo el mundo, “lo cierto es que aquí el monopolio del agua la tienen los rancheros, que la acaparan y que no permiten que llueva”.

Además, estos grandes productores utilizan herbicidas, pesticidas y fertilizantes foliares, que dañan la tierra, concluyó.

¿Lanzar bombas de nitrógeno a las nubes es delito penal?

El pasado martes 16 de julio, con 33 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó que la legislación estatal penal incorpore a los llamados delitos ambientales -sancionables por la vía penal-, la alteración del ciclo hidrológico con el uso de tecnologías en perjuicio de la seguridad agroalimentaria.

Para hacerlo se modificaron los artículos de la Ley Número 878 Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, para privilegiar el rescate de los cultivos de temporal y se brindará asesoría a los ayuntamientos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente en relación con la seguridad alimentaria y se buscará corregir el desequilibrio que se generó en los cultivos que se producen en los ecosistemas y se establece que el estado y municipios tengan como prioridad la protección al medio ambiente.

Al respecto, el diputado del Distrito IX, de Perote, Paul Martínez Marie, quien llevó al Congreso del Estado la propuesta dijo desconocer el número de productores afectados por el tema de las bombas de nitrógeno, sin embargo destaca que han sido dañados todos los campesinos que tienen cultivos de temporal de la zona del Valle de Perote y de municipios aledaños, como Villa Aldama, Altotonga y Jalacingo, entre otros.

Lamentablemente, expone, que en estos municipios tienen tres años sin cultivar maíz y frijol principalmente, pero también se ha afectado la producción local de haba. “Básicamente en tres años no ha llovido nada, salvo este por el tema de las lluvias y los temporales”.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Resulta curioso, dice, pero esta temporada atípica, con tormentas tropicales, ha beneficiado a la zona “y los pobladores creen que es porque empezamos a movernos con esta iniciativa y que se dejó de bombardear, pero la realidad es que está lloviendo por un temporal, lo bueno es que llueva, pero la meta es impedir que se sigan haciendo estás prácticas de echar cohetes a las nubes para diluirlas y no llueva”.

El legislador veracruzano apunta que esta práctica data de hace muchos años y detalla que antes de las tecnologías actuales lo que se lanzaba eran cohetes de pólvora para dispersar las nubes. “Así que ya es tiempo de impedir que siga ocurriendo”, precisó.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Quiénes lazan bombas de nitrógeno a las nubes para evitar que llueva?

Cuestionado sobre ¿quiénes son los que hacen esta práctica? Señala que no tienen pruebas de tal o cuál empresa o qué agricultores, porque es una práctica que se realiza por quienes tienen grandes propiedades de terreno principalmente y que no les conviene que llueva de manera descontrolada.

“Es increíble, pero ellos quieren tener control sobre el ciclo del agua porque tienen riego, a ellos no les afecta si llueve o no llueve, siempre tienen riego. Lo hacen los grandes productores de hortalizas que suministran insumos foliares, que fumigan sus cultivos y que cuando ven que viene el agua, la inhiben porque obviamente les lava todo y tienen pérdidas”, subraya.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Apunta que esos agricultores deben entender que no tienen derecho a realizar esas prácticas anti ambientales, porque afectan el ciclo del agua. “Es totalmente egoísta. Y no solo afecta a los productores, es una afectación al consumo humano, porque de esas lluvias se llenan los mantos freáticos y se abastecen los arroyos para el consumo de la gente”.

Precisa que el daño impacta a la producción alimentaria regional y pone en riesgo la salud humana, porque el abasto de agua se pone en riesgo en los próximos años.

Indica que esta propuesta ya se publicó en Gaceta lo que significa que cualquiera que lance una bomba de nitrógeno podrá ser y será sancionado penalmente.