Bomberos conurbados inician colecta de víveres para familias afectadas en cuarentena

Boca del Río, Ver.- El patronato de los Bomberos Conurbados habilitó dos centros de acopio para recaudar alimentos que puedan ser entregados a las familias que en esta crisis sanitaria se quedaron sin ingresos.

De acuerdo con el presidente de la corporación Antonio Chedraui Bolado, hay cientos de familias que viven al día y por las restricciones que ha hecho al gobierno como medidas de prevención ante riesgos de contagios por el virus, la están pasando muy mal.

Por ello indicó que en beneficio de esta población se instalaron dos centros de acopio en las instalaciones de la central de emergencia que se ubican en la avenida Jardines de Virginia cerca del estadio Luis "El pirata" de la Fuente y en la avenida Vía Muerta frente al tianguis de Boca del Río.

El personal estará recibiendo los apoyos desde las 7:00 de la mañana hasta las 21:00 horas y pueden ser alimentos enlatados, granos básicos, cereal, leche, agua embotellada y algunos artículos de limpieza e higiene.

De preferencia que no sean cosas perecederas, como frutas, jamón, queso, eso no pero de ahí en fuera todo lo podemos recibir. Nuestra corporación tiene mucha experiencia en ese tema de elaborar, acopiar y armar las despensas, lo hemos hecho en muchas ocasiones, hemos llevado incluso hasta Oaxaca y una cosa particular es que nosotros entregamos el material para tranquilidad de las personas

Afirmó que el proceso de recepción de insumos se realiza bajo las medidas de sanidad establecidas para evitar la propagación del coronavirus.

Para que la población que desee ayudar y no pueda salir de cada puede comunicarse los teléfonos 9221853 o en la página de internet www.conurbados.mx.