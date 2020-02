Bomberos de Coatepec no prestarán servicio a Xico

Por falta de compromiso económico con la corporación de rescate, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Coatepec deja de prestar sus servicios al municipio de Xico y sus localidades, indicó el comandante Diego Solano.

“El municipio no nos ha recibido, por lo que iniciando el año dejamos de recibir el pago de un elemento que estaba en nómina en el ayuntamiento, entonces no ha respondido. Hemos hablado con algunas personas del municipio, pero no dan ninguna respuesta”, dijo el encargado de la estación de Coatepec.

Comentó que tienen un mes con siete días sin el recurso, por lo que ya no brindarán el apoyo al municipio de Xico, quien al parecer no respetó el acuerdo que habían pactado con anterioridad.

En entrevista, Diego Solano dijo que todas las estaciones de Bomberos son asociaciones civiles y no órganos gubernamentales, tampoco reciben apoyo directo de los ayuntamientos, por lo que se ayudan con lo que la ciudadanía les aporta.

“Lamentamos esto que está pasando, pero lo municipios son autónomos y ellos tienen la última palabra”, expresó.

Ante esta situación, ahora sólo acudirán a Xico siempre y cuando el mismo ayuntamiento lo solicite y cubra los gastos de operación como son combustible y agua para la cisterna de la pipa.

Con esta medida se verán afectados los municipios de Teocelo, Cosautlán, Ayahualulco, Jalcomulco, Apazapan, Tlaltetela, Totutla y parte de Emiliano Zapata, así lo mencionó el comandante, quien agregó espera que en breve se puedan reunir con las autoridades municipales correspondientes para no afectar a la ciudadanía y así seguir brindando el apoyo ante cualquier contingencia.