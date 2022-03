Bomberos dejarán de repartir agua; los agreden

Orizaba, Ver.- Derivado de diversas agresiones hacia los elementos voluntarios por parte de algunos habitantes de colonias y fraccionamientos de municipios como Río Blanco, Mariano Escobedo, Ixtaczoquitlán y Rafael Delgado, el cuerpo de bomberos de Orizaba determinó suspender el servicio de suministro de agua en esos lugares.

Manuel Jiménez Cadenas, primer comandante de Bomberos de Orizaba, detalló que normalmente en temporada de estiaje brindan el servicio de suministro de agua con el apoyo de pipas, sin embargo, dijo, han tenido casos donde la población los agrede o les bloquea el paso para impedir su salida del lugar, por lo que este año decidieron no brindar este servicio.

Local ¿Sabes cómo reaccionar ante un incendio?, capacitan a personal de Fortín “Nos damos cuenta de qué hay problemas de falta de agua porque la gente nos llama pidiendo el agua, el detalle es que estamos llevando a unidades habitacionales de Río Blanco, por decirlo, pero no nos alcanza el agua sólo para dos cuadras, luego la gente nos cierra, no nos deja salir porque no les dejamos agua y si no nos ponen cubetas y piedras, entonces optamos por no regresar a ese lugar, porque corremos el riesgo nosotros”, dijo. Reiteró que este tipo de situaciones se han dado en unidades habitacionales, fraccionamientos y colonias de municipios como Mariano Escobedo, Río Blanco, Ixtaczoquitlán y Rafael Delgado, pero reconoció que esto es por la necesidad del agua, sin embargo, no se pueden exponer a situaciones que pongan en riesgo su integridad física o la de las unidades.

Incluso señaló que año con año se agrava más el tema del estiaje, por lo que en un futuro no muy lejano la gente peleará por el recurso hídrico, más que por el petróleo o la gasolina, “el agua va a ser el problema porque vamos a estar con y sin ella”.