Bomberos de Xalapa celebran su día en familia; fueron reconocidos por su labor

Con una comida con sus familias y la entrega de reconocimientos festejaron los bomberos xalapeños su día.

Ahí, el comandante José Luis Acosta Hernández, lamentó que los ayuntamientos aledaños a los que dan servicio de emergencia no se han reportado para hacer un acuerdo económico que le permita seguir contando con el servicio de auxilio, por lo que ya no lo otorgarán a partir del primer día de septiembre.

Bomberos lo dan todo por salvar vidas; celebran su día con carencias, pero orgullosos

Este día, 22 de agosto, celebraron junto a sus esposas, esposos e hijos, el Día del Bombero, compartiendo los alimentos con las personas que son las que los apoyan en cada instante para hacer la labor de auxilio que salva vidas.

Anteriormente la celebración, comenta, era solo para los elementos, “pero eso no era justo porque sin nuestras familias no estaríamos aquí para apoyar, por lo que ellos tienen que estar con nosotros en este día tan importante”.

Respecto a la medida anunciada hace una semana de ya no dar el servicio a los ayuntamientos que no aportan nada a los Bomberos para realizar su labor.

Lamentó que haya tanto desinterés de los políticos y autoridades, “porque si se acercan y nos apoyan con lo que tengan y de acuerdo a sus posibilidades habría un acuerdo, pero nos han ignorado, lo que significa entonces que no les interesa nuestro servicio”.

Acostumbrado a ayudar siempre a la población en momento complicados por un siniestro, el comandante José Luis Acosta expresa que le da mucha pena que se haya tomado la decisión de no apoyar más a esos municipios, pero ellos han mostrado desinterés, “ellos como políticos olvidan su misión de dar seguridad a la población, pero la verdad es que no nos apoyan y a mí sí me da tristeza esta situación, pero parece ser que a ellos no les importa la situación”.

¿A qué ayuntamientos dejarán de dar servicios los Bomberos de Xalapa?

Los ayuntamientos que están por dejar de recibir el servicio son Jilotepec, Acajete, Miahuatlán, Banderilla, Alto Lucero, Naolinco, Tlacolulan, Rafael Lucio, Emiliano Zapata, Coatepec, Alto Lucero, Actopan y Tlalnelhuayocan, entre otros.

Aunque se les diera un servicio al año a estos municipios, dijo, que sería suficiente para que les interesa ayudar a los bomberos porque es su obligación proteger a sus ciudadanos, “pero creo que no les importa cumplir con esa función".

Apunta que tiene fe que con las nuevas autoridades estatales se resuelva el problema y se les pide cumplir con sus deberes legales para con la institución, “porque los bomberos ya no pueden subsistir solo de donativos”.