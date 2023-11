¿Usas anafres para calentar tu casa en invierno? Podrías generar accidentes: José Acosta

Calentar las viviendas con anafres o chimeneas que utilizan madera que carezcan del tubo que le permite sacar el humo es un riesgo que puede ocasionar desgracias económicas y humanas, advierte el comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández.

Lamentablemente es por desconocimiento que algunas familias utilizan un anafre o chimenea que compran pero no colocan los tubos que se requieren para que salga el humo que emite estos aparatos que sin buen dan calor, no son para nada recomendables.

Tampoco es bueno que utilicen climas eléctricos con resistencia que por el calor que emiten se pueden quemar y ocasionar un accidente o por lo menos que lo pongan alejado de cosas que puedan ser un riesgo.

José Luis Acosta comenta que el problema es que ante las bajas temperaturas las familias prenden el anafre y cierran la vivienda, sin saber que es un riesgo grave para su salud. “Obvio que buscan estar calentitos, pero hay que recordar que el humo que se emite es un veneno que puede ocasionar la muerte y muchos que lo hacen es por no saber de los riesgos”.

En el caso de las chimeneas pues son efectivas siempre y cuando sean construidas de forma adecuada y el humo se vaya por el chacuaco, “porque luego las construyen sin el conocimiento y el humo sale hacía el interior de la habitación y eso es malo respirarlo”.

Otra recomendación, dijo, es que las familias eviten tener material inflamable dentro de sus viviendas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa resalta que es entendible que las familias busquen protegerse del intenso frío que se registran en las zonas altas de la región, “pero es importante que no se encierren que dejen alguna ventilación porque eso les puede ayudar en caso de que el humo se quede en el interior”.

Remarca que lo mejor será no utilizar “calentones” que son estufas que se realizan con materiales de la región, cuando no les ponen el tubo de respiración, “sí los instalan bien, pues no habrá tantos riesgos para las familias”.

Subraya que hay que proteger a los niños y adultos mayores de respirar el humo que emiten los anafres, “porque son los más expuestos en estas situaciones, hay que prevenir y evitar cualquier riesgo”, concluyó