Bomberos pasan penurias; no tendrán para aguinaldos

Xalapa, Ver.-Los bomberos de Xalapa no podrían dejar la ciudad desprotegida de enfermarse de Covid-19, pues son sólo 43 que trabajan turnos de 24 por 24 horas, de ahí que todos estén vacunados y sigan los protocolos de sanidad estrictamente, asentó el comandante José Luis Acosta Hernández al ser entrevistado en la estación central.

Señaló que a 18 de los elementos les paga el patronato con la cooperación de los empresarios y gente altruista, nómina mensual que asciende a cien mil pesos, lo que deja al Cuerpo de Bomberos de Xalapa sin recursos para invertir en otras necesidades. Asimismo deben pagar luz, servicio telefónico y combustibles.

Para estas fechas, apuntó, les pone a sufrir el pago de aguinaldos a estos 18 elementos, pues van al día y no se les puede dejar sin esta prestación a quienes no solo atienden los servicios, fugas de gas, retiro de enjambres, ayuda a la sociedad en el rescate de personas y animales, sino que se capacitan constantemente y algunos están certificados.

En la Central, ubicada en la calle Ernesto Ortiz Medina, el comandante Acosta, quien dio a Diario de Xalapa un recorrido por ésta, dijo que esperan que la nueva administración municipal encabezada por Ricardo Ahued Bardahuil pueda absorber los salarios de los 18 bomberos, pues con esos cien mil pesos harían maravillas.

Añadió que gracias al donativo que les dio un corporativo podrán adquirir mangueras, tres boquillas, cuatro equipos autónomos y herramientas. “Lo bonito que nos anima a seguir adelante es que la gente tiene el cien por ciento de confianza en los bomberos”, confió.

Estamos trabajando al 90 por ciento, no puedo decir que al cien por ciento porque tenemos carencias, en el servicio que se nos presente se ha demostrado que la gente está capacitada. Ahora la Secretaría de Finanzas y Planeación nos está dando un taller de capacitación. El bombero nunca está sentado.

El comandante José Luis Acosta Hernández de Bomberos de Xalapa / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Viene el 22 de agosto, Día Nacional del Bombero y le vamos a dar una manita de gato al departamento, porque si no vamos a hacer un gran fiestón, sí les vamos a dar un reconocimiento, una comida, porque somos una familia, aquí pasamos más tiempo que en nuestra casa”, afirmó.

No se puede parar el servicio

Los bomberos no sólo reciben también dan capacitación a empleados de empresas, a las que se les factura y se les da el reconocimiento que pide la Secretaría del Trabajo, lo que les genera algunos recursos con los que se adquieren los uniformes y calzado, entre otras necesidades, pues como toda familia comparte sus alimentos en la cocina de la estación, donde a las once horas una olla de frijoles negros despedía un sabroso aroma.

René Cesar Bautista del cuerpo de Bomberos de Xalapa / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

No se puede parar el servicio, Xalapa y los 19 municipios circunvecinos no se pueden quedar desprotegidos, a pesar de la falta de voluntad política de los alcaldes para apoyar, por lo que se lucha para mantener la plantilla, ya que 43 no son suficientes, reiteró. “Tampoco vamos a despedir bomberos porque creo que es nuestra responsabilidad, ya no que se incremente la plantilla, pero sí que se mantenga”.

Tienen vehículos que requieren reparación, mantenimiento, llantas, porque todo tiene un lapso de vida, de ahí que si el Ayuntamiento les diera la sorpresa de absorber la nómina sería un desahogo. Los recursos de la nómina mensual se junta entre las aportaciones que hacen las empresas gaseras principalmente, así como de otros rubros que hacen un donativo mensual, lo poco que se logra juntar se va en los sueldos, así como en el pago de Infonavit e IMSS, lo que no les permite destinar dinero para las reparaciones de vehículos hasta que les llega algún otro donativo o alguna empresa les dona algunas piezas y llantas usadas, porque “no podemos parar el servicio”, concluyó el comandante que llegó en 1979 a esa estación como voluntario.