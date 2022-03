Brenda Olimpia Juárez, la Atleta de los Tres Oros

Brenda Olimpia Juárez Hernández, “la Atleta de los tres Oros”, conocida así porque a cada competencia que asiste gana los primeros sitios para Veracruz, dice estar convencida de que el conocimiento y la pasión por lo que uno hace logra mujeres triunfadoras y libres en una sociedad en la que todavía se tiene que luchar por llegar a los lugares de privilegio.

“Las mujeres tenemos que picar piedra todos los días para alcanzar las metas que nos imponemos en la vida. Yo pico piedra todos los días. Todo los días hay que hacer algo en favor de otros”.

Orgullosa expresa que es una mujer que disfruta de gusta ser una atleta triunfadora que porta una brillante corona en su cabeza, que lleva zapatillas y minifalda a sus 40 años, “porque creo que debemos ser lo que deseamos, no me gusta que nos conformemos porque tenemos leyes que nos cobijan y nos inventan otras leyes, como que estamos en un statu quo. Creen que ya nos dieron lo que queríamos y de eso no se trata, sino de que respeten nuestro trabajo profesional y nuestros sueños.

Lamenta que falte el reconocimiento a las mujeres que hacen un trabajo importante. “porque ya nos inventaron institutos y creen que debemos estar quietas, siento que estamos en otro escalón donde nos acomodamos y no pasa nada”.

PRUEBAS DIFÍCILES

Olimpia Juárez comenta que sus pruebas en atletismo son mil 500 metros planos, 400 metros y 5 mil metros, “a competencia que voy traigo preseas para Veracruz”. Originaria de Poza Rica dice que llegó a Xalapa para estudiar la universidad y ya nunca se fue. Considera que el certamen más importante que ha ganado es el de la vida.

Exhorta a las mujeres a no caer en el conformismo en la zona de confort en que se hallen, sino a trabajar para lograr un futuro mejor para todas.

“En mi caso para lograr salir adelante me planteo nuevas metas y me reinvento; primero cubrí mi perfil como profesionista fue mi primer objetivo, hice mi consultoría y ya con una base profesional retomé el atletismo, eso me dio un nuevo impulso en la vida”.

Fue importante reinventarse porque una primera etapa fue lograr una estabilidad económica a través de su profesión y después para sobrevivir.

En el caso de las mujeres, explica durante la charla, a veces se dejan y olvidan las pasiones, “las dejamos porque desde pequeñas nos dicen que no vamos a vivir de bailar o de atleta, pero pertenezco a la generación del esfuerzo y eso me hace sentirme orgullosa y nunca parar”.

Señala que todo su trabajo se enfoca a apoyar a mujeres, “porque vengo de un núcleo familiar de 5 mujeres y siempre se nos dio la oportunidad de estudiar, viví los cambios que se dieron en mi familia a raíz de que todas somos profesionistas, porque eso nos llevó a otro mundo”.

A sus 40 años, dice que sigue participando en competencias de atletismo en las que todas son jóvenes, “pero eso no me detiene porque salgo a ganar y lo logro, al final recibo el reconocimiento de chicas que se admiran de mis triunfos en las competencias, pero mi objetivo es mostrarles el camino para que siempre se esfuercen para lograr sus sueños”.

Por último, dice “Olimpia Juárez es una mujer de lucha que busca dejar una huella, pero me gustaría invitar a las mujeres a retroalimentarse a no ser el punta pie de otra mujer y si ven que otra logra algo le aprendan, la apoyen porque debemos ser unidas para un futuro mejor y no entre nosotras envidiarnos o ponernos zancadillas”, concluye.