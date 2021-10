Brujas del Mar exhiben rostros de presuntos feminicidas en palacio municipal

Veracruz, Ver.- Las imágenes con los rostros de 12 presuntos feminicidas quedaron exhibidas en los alrededores del palacio municipal de Veracruz como un llamado de parte del colectivo feminista Brujas del Mar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado a hacer justicia a las mujeres que han fallecido a manos de sus agresores.

De acuerdo con Judith Muñoz integrante del colectivo, pareciera que la Fiscalía sirve como una institución que protege a los agresores pues indica que hay casos que ya fueron encarpetados y los feminicidas están prófugos de la ley.

Leer más: Han pasado 102 días de su partida y sus familiares piden "Justicia para Monse"

Acusa que hay mucha impunidad porque las autoridades no le dan seguimiento a los feminicidios y hasta se les da la oportunidad a los agresores de huir, como en el caso de Marlon “N” que cumplirá seis meses burlando al gobierno de Veracruz a pesar de la exigencia de justicia de toda una sociedad indignada por el crimen contra la joven Monserrat.

Local Cinco meses del feminicidio de Monserrat y Marlon sigue prófugo

“Estamos hartas a la impunidad, pareciera que las autoridades dan carpetazo a estas investigaciones y que no hacen nada, los procesos para hacer denuncias en Fiscalía son lentos y realmente no hay respaldo, no dan acompañamiento, hay mucha incompetencia, no están interesados, hay casos que llevan años esperando justicia”, indica.

Vestidas de negro, el grupo de mujeres se reunió en el zócalo de la ciudad de Veracruz donde a manera de tendedero colocaron imágenes de 12 presuntos feminicidas en toda la pared del palacio municipal.

Esto tiene como finalidad que la sociedad conozca el rostro de los hombres que han asesinado a sus parejas y que se encuentran libres ante la incompetencia de las autoridades estatales.

“Son 12 feminicidas, queremos que la ciudadanía los vea todos son del estado de Veracruz y las víctimas y familiares están esperando justicia, que sus casos no queden impunes”, sostiene