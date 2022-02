Brujas del Mar piden esclarecer caso de Vera con apoyo de mujeres en Q. Roo

Veracruz, Ver.- Con el apoyo de la Red Femenina de Quintana Roo, la colectiva Brujas del Mar busca esclarecer el presunto feminicidio de la joven Vera Aidee Varela Melgarejo originaria de este estado y pedir que se castigue a los responsables informa la vocera de la agrupación feminista, Arussi Unda Garza.

Menciona que la información que se ha compartido hasta el momento, es que la joven de 23 años tenía 8 meses viviendo en el estado de Quintana Roo donde trabajaba en un casino y que el pasado 5 de febrero fue herida con un arma punzocortante.

La chica fue atendida sobre las 3:30 de la madrugada por paramédicos privados que consideraron que la herida no representaba ningún riesgo, posteriormente alrededor de las 5:00 de la mañana una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre su condición y los rescatistas confirmaron su deceso.

Arussi Unda Garza, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Menciona que en lo que hasta el momento se ha informado hay muchas inconsistencias y falta claridad para saber lo que pasó exactamente ya que aunque algunos medios de comunicación de aquel estado dieron a conocer sobre la detención de dos sujetos al parecer no hay ninguna relación con la víctima.

“Lo que se me hace curioso, como en la información que se está brindando son muchas cosas; primero, ¿cuál es la empresa privada que mandó paramédico aproximadamente a las 3:30 am?, ¿quién solicitó el servicio? Y, si era privada ¿quién lo pagó?, ¿Cómo llegan a la conclusión que una persona herida por un arma blanca no necesita más atención y se van? Porque si esto es cierto, tiene que haber consecuencias para quienes tomaron esa decisión que fue literalmente de vida o muerte para esa chica. ¿Era el departamento de ella?, ¿Quién llamó en dos ocasiones al presunto servicio privado?”, expresa.

Por ello menciona que se pidió apoyo a la Red Femenina de Quintana Roo para que den seguimiento al tema para que se conozca a detalle el hecho y se castigue a los responsables.

“El llamado es a las autoridades de Cancún, por cuestiones legales, de cómo se va a imputar ese delito, pedimos que se haga la investigación con perspectiva, a modo de saber si fue un feminicidio”, agrega.

Cabe destacar que durante las primeras horas de este miércoles el cuerpo de la joven llegó a su natal Manlio Fabio Altamirano localizado a 30 minutos del puerto de Veracruz para ser despedida por sus familiares y amigos.