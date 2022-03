Brujo Mayor de Catemaco realiza ritual y esto es lo que pide

Durante la ceremonia de misa negra que se realizó por el primer viernes de marzo, el brujo mayor de Catemaco, Enrique Marthen Berdón, dice que sus oraciones prioritarias serán para para pedir que acabe la pandemia de Covid-19, que fluya la economía y que nuestro gobernante tome conciencia de que no está haciendo el bien que prometió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expone, prometió igualdad y no la hay. De alguna manera sus hijos y familia que no tenía nada ahora son grandes empresarios y él solo se escuda en que vive una vida sencilla, aunque por atrás le están sacando provecho y eso no es lo que prometió a los mexicanos.

“Entonces yo le pido a Andrés Manuel López Obrador abiertamente que recapacite en lo que está haciendo y ponga más atención en el pueblo y no nada más en su familia. Entre sus plegarias para Veracruz, resalta que la inseguridad es un tema que debe mejorar. “Ojalá y mejore la situación, en especial lo referente a la economía y que se pongan mayor atención en lo que es la inseguridad porque a veces no podemos andar en las calles, porque ocurre esto y aquello y se cometen muchas injusticias, pediré porque le pongan un hasta aquí a todo lo que afecta a nuestro pueblo.

Pero, este día pedirá por lo más importante: amor, salud y dinero. Pero también porque acabe la guerra Ucrania que es atacada injustamente, solo por tener grandes yacimientos de un elemento que es muy importante como el litio. Resalta que es injusto porque estén matando gente inocente, porque a los gobiernos y a las grandes empresas no les importan las personas para lograr sus objetivos.

El brujo mayor afirma que el primer viernes de marzo es una fecha especial, “la espero con ansías cada año, la celebración empezó como evento local, después pasó a ser nacional e internacional. Vienen personas de Sudamérica, Norteamérica, incluso de Asía: chinos y japoneses, a los que les interesa conocer la tradición que se inició en 1970 por el primer curandero que llegó a Catemaco y que se hizo famoso por trasmitir su ceremonia en el programa Siempre en Domingo”.





En su caso es el décimo año que oficia la misa negra. De alguna manera este día a Catemaco en la mira del mundo.

Explica que la tradición es referente al culto a Lucifer o Satanás, pero no como algo negativo como algunos lo muestran. “Hay personas que dicen que si alguien cree en Satanás se debe ser malo, dedicado a robar, drogarse, embriagarte o tener muchas mujeres, eso es una equivocación porque este culto no dice nada de eso, al contrario habla de respetar la vida e ideología de otros”. Agrega que su culto no daña a nadie a menos que alguien te haga mal, “porque se daña solo cuando te quieren dañar. Es una regla de la naturaleza, se trata del instinto”.

Indica que Satanás no inculca el odio ese es una idea equivocada que se ha encargado de distorsionar la competencia, “me refiero a las iglesia a todo tipo de religiones que han satanizado el culto a Lucifer, digo que si el creador nos dio libre albedrío es cosa de cada quien creer o no en él”. Incluso, expone que en la actualidad la brujería tiene cierta relación con la sicología, psiquiatría y la medicina, porque cuando hay un mal espiritual deja repercusiones físicas y, a veces, hay que tratarlas con medicina de patente. “No hay un origen en específico, sino que hay una fusión de muchas creencias y culturas que se ha cambiado hasta llegar a lo que ahora es lo que celebramos el primer viernes de marzo”. Exhorta a población a ver el mes de marzo como un momento para atraer energía positiva que ayuden a ser mejor.

SOBRE EL CULTO

De la misa negra que se realizó desde anoche y durante la madrugada dijo que consiste en realizar un sacrificio animal, que generalmente es un chivo. “Hay gente que lo censura, pero en mi caso no lo hago para hacer sufrir al animal, sino para ofrendarlo y que se nos otorgue un bien. De hecho en la biblia se habla de que la sangre purifica. Es cuerpo, alma y energía”.

Como parte de la misa negra que realiza, comenta que entiende que a mucha gente no le gusta, pero no lo hace con un fin negativo, sino que se trata de un acto para dar más luz, ofrendamos luz por eso hay abundante fuego y licor. A sus ceremonias, dijo asistentes personas de todo tipo, políticos, empresarios, actores, doctores, sacerdotes, monjas y personas normales que no cambian su religión ni sus pensamientos, solo van porque creen en su poder. Por último exhorta a realizar una oración de luz este día “porque creo que con eso habrá un cambio positivo en todos los sentidos y todos juntos debemos elevar unos plegarias a nuestra manera para que todo vaya bien en nuestro país y estado”.

Invita a seguir la ceremonia en vivo a través de sus redes sociales, a partir de las 10 noche en la página del brujo mayor.

Es una tradición antigua: Cronista

Catemaco se envuelve hoy en misticismo y magia. Desde el punto de vista esotérico se dice que el lago y sus montañas son lugares mágicos, porque fueron centros ceremoniales a los que acudieron los chamanes a recibir poderes y comunicarse con sus dioses, expresa el cronista Salvador Herrera García.

La celebración del primer viernes de marzo se remonta a los primeros asentamientos y culturas prehispánicas que formaban parte de su entono mágico religioso, explica.

Recuerda que en esta zona la cosmogonía era rica y variada en ritos y los chamanes eran representantes de los dioses, eran sacerdotes sabios y poderosos, quienes actuaban como consejeros de los gobernantes. De ahí, expone que los chamanes por sus conocimientos astronómicos y de herbolaria estaban rodeados de un halo mágico, pero durante la conquista la Santa Inquisición los persiguió, por lo que realizaban sus ritos y ceremonias en secreto.

Salvador Herrera dice que con la aculturación agregaron a sus ritos ancestrales elementos de la región cristiana que adoptó ritos africanos. “Surgieron las magias, la blanco con fuerzas buenas y la negra con las demoniacas”. Ante todo esto, Catemaco se prepara para vivir el primer viernes de marzo con un programa para recibir a los visitantes.

BRUJOS Y CHAMANES

Respecto, a los brujos y chamanes en la región, explica que en la región son pocos los curanderos y muchos los charlatanes. Subraya que un chamán, es el original, el heredero de los secretos de sus ancestros, sabio en herbolaria y el manejo de una elemental psicología innata.

En cambio, dice que un brujo, que es un vocablo de origen europeo, fue empleado por los españoles para nombrar a quienes “practicaba la “hechicería”. El cronista Salvador Herrera originario de Catemaco ha sido promotor cultural de su región, autor del libro “Entre la magia y la bruma, estampas catemaqueñas”, ganó el concurso Sergio Galindo para publicación de obra en 2007.