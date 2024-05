Desde Catemaco, Brujo Mayor hará oración para que pronto llueva en Veracruz [Video]

Xalapa, Ver.-Enrique Marthen Berdón, el “Brujo Mayor” de Catemaco, hizo un llamado para que la población se sume a través de las redes sociales a la oración comunitaria que hará el lunes 3 de junio a las 12:00 horas para que pronto llueva en Veracruz y todo el país.

En conferencia de prensa, realizada en la capital veracruzana, dio a conocer que esta oración la realizará desde Catemaco, pero mediante Facebook las personas se podrán conectar para poder emitir sus oraciones y buenos deseos que atraigan la lluvia.

“Vía Facebook se pueden unir para poder pedir que llueva en todas las zonas que están cerca, lo que vamos a pedir es que las sequías terminen y la lluvia llegue al estado y al planeta, todos los seres vivos estamos sufriendo por la falta de lluvia y por la carencia de este vital líquido”, dijo.

Refirió que hace doce años realizó una actividad similar en Monterrey, lugar desde donde lo llamaron porque se registró una sequía que dañó considerablemente a todos los sectores de la población.

“Hace algunos doce años fui llamado a Monterrey por una extrema sequía, hice unas cosas por ahí y le doy gracias al cosmo, al creador o como le llamen porque hubo lluvia, en Catemaco hace algunos días en tono de chiste me dijeron: has que llueva, yo no digo que tengo el poder de influir en la naturaleza, pero las plegarias, las oraciones y las buenas intenciones son buenas y por algún motivo llovió”, expuso.

¿Por qué es importante cuidar del medio ambiente?

Señaló que todas las personas debemos tener conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente y del futuro que queremos dejar para las nuevas generaciones.

“Hay que tomar conciencia de que yo, algún otro brujo o curandero hagan estas acciones, sino que debemos emitir nuestras plegarias para pedirle al universo por nuestra supervivencia, pedirle que salgamos adelante en esta vida porque no sabemos qué les vamos a dejar a nuestros descendientes”, expresó.

Indicó que en días pasados visitó un lugar llamado Santa Rosa, en la zona de Los Tuxtlas, donde varios monos araña han muerto a causa de las altas temperaturas y la falta de agua.

“Ellos obtiene el agua de los brotes verdes de los árboles, por eso se comen las hojas, lo que no consideramos es que estamos destruyendo su hábitat y todo lo que les rodea, es un grave daño lo que estamos haciendo al planeta”, comentó.

Ante ello, pidió a la población unirse a la oración comunitaria o bien, desde sus casas pedir al universo que pronto llegue la lluvia.