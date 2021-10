Buscan evitar elección extraordinaria en Jesús Carranza

Representantes de los partidos políticos, PT, Redes Sociales Progresistas y PRI presentaron un recurso de inconformidad ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Organismo Público Local Electoral con el que esperan que la constancia de mayoría se le entregue a Paciano Rueda Canseco, quien había obtenido el triunfo virtual en la elección municipal de Jesús Carranza.

La excandidata suplente a la Sindicatura del ayuntamiento, Deysi Delia Solís Cruz, señaló que esperan que la Sala Regional le devuelva el triunfo al exabanderado del Partido del Trabajo (PT).

En conferencia de prensa, mencionó que en caso de que los magistrados ratifiquen la anulación de la elección en Jesús Carranza, la cual fue decretada por el TEV, lo único que se espera es que el proceso extraordinario sea limpio.

“No esperamos que se realice una segunda vuelta, no es lo que nosotros pedimos, nosotros agotaremos las instancias correspondientes hasta donde tengamos que llegar, exigimos la constancia de mayoría donde le dé el triunfo”, dijo.

Comentó que el pasado 6 de junio se demostró que Rueda Canseco obtuvo la victoria en Jesús Carranza, “el triunfo está comprobado, fue avalado con pruebas tangibles, físicas, no con fotografías”.

Recordó que el OPLE retiró el triunfo preliminar a Paciano Rueda y, tras el cómputo municipal, se le otorgó al representante de Morena, Luis Alfredo Pacheco Peralta, usando para ello fotografías de los puntos de recuento ante la ausencia de actas del PREP y de los paquetes electorales, los cuales fueron incinerados en negativa a su traslado a Xalapa.

“Vamos a agotar todas las instancias necesarias para que nos den el resolutivo a favor, esa es nuestra solicitud, nuestra postura, nuestra exigencia y en un momento dado, ya en el peor de los casos, que se llegara a ratificar la segunda vuelta, con Paciano Rueda a la cabeza, creemos que no vamos a ganar, vamos a arrasar en esta ocasión”, expresó.

Rechazó que el excandidato se encuentre prófugo de la justicia; sin embargo, reconoció que se le sigue un proceso penal por los hechos violentos que se suscitaron en las inmediaciones del Consejo Municipal del OPLE el día de la elección.

“No podemos hablar de que son prófugos de la justicia, están demandados porque es parte de una represión política que está utilizando Morena, sabemos de antemano que cuando ya no podemos derrocar a un candidato que es fuerte, pues vamos a tratar de utilizar otro tipo de estrategias y no quieren que nuestro candidato contienda, pero hoy dejo en claro que él no tiene ningún problema para contender nuevamente”, comentó.

Además, rechazó que los militantes del PT hayan sido quienes causaron hechos violentos, “fueron infiltrados los que cometieron estos actos”.





