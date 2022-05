75% de los casos de cáncer en menores son detectados en etapas avanzadas: Lepach

Integrantes de la organización "Luz y Esperanza para Amigos con Cáncer" (LEPACH) exhortaron a los legisladores veracruzanos, a impulsar la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y Adolescentes en el Estado de Veracruz.

En conferencia de prensa, la presidenta juvenil de la fundación, María Fernanda García Beltrán, dio a conocer que el 75 por ciento de los casos de niños con cáncer son detectados en etapas ya avanzadas, lo cual hace mas complicado que puedan salir victoriosos de la enfermedad.

“Es inaudito que no se contemple esta problemática tan sensible dentro de la sociedad, y nos resulta relevante porque no conocen el dolor y el sufrimiento de los padres de familia al ver que la enfermedad de sus hijos avanza día con día y no cuentan con las facilidades para que este problema se solucione”, expresó.

Por ello, dijo, se busca que mediante la ley, las autoridades garanticen la detección oportuna de la enfermedad, así como una atención integral para quienes ya la padezcan.

“Lo que buscamos es que se garantice el derecho a la salud, pero sobretodo una atención integral, que no solo sea desde la detección, sino también el tratamiento y también hasta la rehabilitación que es sumamente importante”, dijo.

Mencionó que la ley se encuentra en análisis en el Congreso de Veracruz, por ello, el llamado a que sea aprobada en beneficio de quienes padecen cáncer en la entidad.