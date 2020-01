Buscan que Veracruz garantice acceso a interrupción legal del embarazo por violación

En Veracruz, de acuerdo con el Código Penal Estatal, existen cinco causas legales de aborto: por violación (causal no punible, es decir no se sancionará) y la inseminación de una inseminación artificial no consentida, siempre que se practique dentro de los 90 días de gestación; peligro de muerte, alteraciones congénitas o genéticas y aborto culposo.

Debido a las restricciones a los derechos humanos para las mujeres establecidos en el Código Penal Estatal, el 13 de diciembre de 2017 fue emitida la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado para el Estado de Veracruz.

Dentro de sus resolutivos estableció que el Gobierno de Veracruz debe ejecutar, además de las modificaciones a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, la divulgación e implementación de la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz y la NOM 046 “para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la Interrupción Legal del Embarazos (ILE) por violación.”

También señala que el estado veracruzano deberá “generar esquemas para la difusión entre la población sobre el reconocimiento del ILE como un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho y garantizar que en todas las regiones se cuenten con centros de salud en los que se provean servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos para la ILE y que, en caso de no contar con los mismos, se asegure su canalización a aquellos en los que se preste el servicio.”

El pasado 6 de enero, el DOF publicó el Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Gobernación, a través de la la Conavim (Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y el Estado de Veracruz para el otorgamiento de subsidios para “el Proyecto para la implementación de una estrategia de consolidación de los resolutivos en materia de justicia y reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado”.

Para la ejecución de este proyecto – solicitado inicialmente el 17 mayo de 2019, por el entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz– la Fiscalía General del Estado contará con dos millones de pesos.

Según el convenio suscrito, este proyecto contribuirá con el resolutivo segundo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparada, numeral 4, que señala divulgar e implementar la NOM 046, con el que se prevé que en la entidad se garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo por violación.

Sobre el tema, será Verónica Hernández Giadáns, como encargada de despacho del organismo responsable y beneficiado del proyecto, quien informará a la Conavim los resultados de dicho proyecto.