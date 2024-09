¿Dónde está la maestra Abigail? Los retos que Jacqueline y María Fernanda enfrentan para encontrar a su madre

Jaqueline y María Fernanda no han cesado en la búsqueda de su madre: la maestra Abigail García Perdomo, desaparecida tras salir de su vivienda el pasado jueves 14 de marzo y de quien a la fecha siguen sin tener noticias.

Ese día, aproximadamente a las 7:35 de la mañana, se dirigía en un taxi a su trabajo en el CBTIS 261 de Actopan, en el que lleva laborando cerca de 13 años, cuando fue privada de su libertad y desde entonces, ya no se supo más de ella.

El día de su desaparición se dirigía en un taxi a su trabajo en el CBTIS 261 de Actopan, en el que lleva laborando cerca de 13 años

A decir de una de sus hijas, al momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no les ha dado avances de la investigación tras la denuncia que interpusieron y desconocen si la Comisión Estatal de Búsqueda está trabajando para dar con su paradero.

"Nosotras sí seguimos, mi familia sí seguimos compartiendo, haciendo videos (...) pero por parte de la Fiscalía todavía no tenemos respuesta".

Incluso recuerda que la última vez que familiares acudieron a la FGE fue hace cerca de 15 días, pero se quedaron sin obtener respuestas.

"Yo no soy la que puso la denuncia, pero fue mi familiar y sí lo atendieron, pero no le dan respuesta de nada. No hay avance de nada. Nos dicen que siguen investigando y que siguen haciendo el protocolo, pero no dan respuesta de nada. De la Comisión Estatal de Búsqueda no sé nada".

Aunque ya ha pasado más de medio año, no pierden la esperanza de pronto tener noticias de su madre por lo que han seguido compartiendo videos, boletines, y continúan dando difusión del caso.

"Este tiempo la verdad, (ha sido) muy difícil, muy difícil, porque la extrañamos mucho, nos hace mucha falta. Es la única persona que teníamos, ahora sí que como familia".

Refiere que, aunque su mamá es docente del CBTIS de Actopan, ni los maestros ni directivos se han involucrado en el caso.

"Desde el día uno, por parte de la dirección de la escuela, nadie. Nada más algunos compañeros se acercaron, pero muchos igual nunca nos dijeron nada (...) En la escuela no nos dijeron nada, no nos apoyó nada. Pues el pago de mi mamá, pues nos lo quitaron todos".

Aun con esto, pidió a la población ser solidaria y ayudarles a encontrar pronto a su madre y otorgar cualquier tipo de información que pudiera darles algún indicio de ella.

"Por favor que nos sigan ayudando, que nosotros todavía seguimos con la esperanza de encontrar a mi mamá".