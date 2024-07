"Cacerolazo" en Xalapa por ley contra violencia vicaria y derechos para adultos mayores

Mujeres congregadas en la Red Jacarandas protestaron en la Plaza Lerdo en lo que llamaron un "Cacerolazo de colores" para pedir que la ley 560 para adultos y adultas mayores sea efectiva y no "letra muerta" y que se tipifique la violencia vicaria como violencia de género dentro del Código Penal del estado.

Y es que dijeron que, a tres años de que la ley de los derechos a las personas mayores se publicó en la gaceta oficial, es una ley que no es efectiva porque no tiene consejo consultivo ni reglamento, dijo Ana Valderrama de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio y Red Jacarandas.

"Las impulsoras de esta ley fueron adultas mayores formidables, que no se cansaron, que empujaron esta ley, que se aprobó, y resulta que el gobernador tenía tres meses para hacer el consejo consultivo, nunca lo hizo, lo acaba de hacer hace poquito (...) pero lo hizo sin invitar a las impulsoras, y el reglamento todavía no está".

¿Qué se busca lograr con el "Cacerolazo de colores" en Xalapa?

Con mujeres que lanzaban consignas y hacían sonar algunas cacerolas, expuso que lo que buscan es que las y los adultos mayores tengan asesoría jurídica, que la Fiscalía General del Estado, el DIF y otras instancias tengan programas sustantivos y gente preparada para atender a esta población.

Mujeres congregadas en la Red Jacarandas protestaron en la Plaza Lerdo en lo que llamaron un "Cacerolazo de colores" | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Queremos que la ley 560 para adultos y adultas mayores sea efectiva y no letra muerta, la ley 560 que ya está aprobada, publicada en la gaceta, pero es una ley inactiva, lo que obliga esta ley es que tanto instituciones privadas como públicas tengan programas para los adultos y adultas mayores, y también tengan asesoría jurídica cuando viven violencia o cuando se les está diciendo que ellos son los victimarios, también tengan representación", dijo.

Aunado a ello, refirió que otras de sus demandas es que se legisle la ley contra la Violencia Vicaria, que en el Estado de Veracruz también lleva más de tres años sin que sea votada.

"A principios de esta administración se hizo un congreso, se puso ahí en la congeladora, pero nunca se votó. En el Estado de Veracruz la violencia vicaria no tiene políticas públicas, no es un tipo penal, y realmente queremos que la violencia sea tipificada como violencia de género hacia las mujeres, y no como violencia familiar, sino que realmente sea una ley que vea toda esta complejidad de que hay muchísimas madres en el Estado de Veracruz cuyos hijos e hijas fueron sustraídos y que viven proceso desgastantes".

Aunado a ello, refirió que otras de sus demandas es que se legisle la ley contra la Violencia Vicaria | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Grace Luna de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, Camino a Casa y de la Red Jacarandas, recordó que en el 2022 la diputada Ana Miriam Ferraez llevó a cabo un congreso para hablar sobre la violencia vicaria; en el 2023 ella presentó la iniciativa, pero se quedó en la consuladora.

"Es decir, solamente utilizó a las madres para que estuviéramos con ella en el momento en el que ella presentó la iniciativa; estuvimos en el congreso, pero desde ahí no se ha hecho nada, no se ha votado, está en la congeladora y eso lo único que provoca es dejar en indefensión a madres y infantes".

Acusó que ahora será diputada federal pero se le olvida que dejó una deuda pendiente en el Estado.

Piden que la ley 560 para adultos y adultas mayores sea efectiva y no "letra muerta" y que se tipifique la violencia vicaria como violencia de género | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Es una reforma y esa ley ya se votó en todo el país. Veracruz es uno de los que todavía no lo hace, pero sabemos que igual por cuestiones políticas no se ha hecho. Pero necesitamos, de verdad es urgente. En esta s incluye la violencia vicaria como violencia de género y se le da una penalización como cualquier tipo penal", añadió.