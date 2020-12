Caen "santos inocentes" en el parque Juárez

Xalapa, Ver.- La broma de la cartera colocada en el piso del parque Juárez sigue haciendo caer a decenas de xalapeños que intentan levantarla con la idea de encontrarse algún billete, en el día de los Santos Inocentes.

Por 16 años, el bolero Pablo Castro Velasco, realiza esa broma en la que, asegura, siguen "siendo inocentes" muchas de las personas y más ahora en que todos "tenemos necesidad".

"La gente sigue cayendo y más con la pandemia, a todos nos hace falta el dinero, todos andamos pobres y con un poco de suerte nos encontramos algo de a deveras", dijo.

La idea de conservar la tradición es "pasar un buen rato, sin faltarle el respeto ni ofender a nadie", subrayó.

Sin embargo, recordó que en algunas ocasiones la gente se enoja y en una de esas hasta los amenazaron con echarles a la policía para pedirles que retiraran la cartera.

"Pero como les decimos, no le estamos faltan el respeto a nadie, que ellos pasen y crean que se encontraron algo que no es realidad, no es una ofensa ni una falta de respeto a nadie", abundó.

Expuso que al ser este un año complicado por la pandemia, están cayendo más personas "con la ilusión de que se van a encontrar algo de a deveras y con la falta que nos hace falta a todos".