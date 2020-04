Caficultores dicen que representantes no fueron justos con los apoyos

XALAPA, Ver.- Productores de café de Coatepec y sus alrededores piden que los apoyos que brinda el estado y la Federación les sean entregados de forma directa, tras señalar que contaron con representaciones que no fueron justas al momento de distribuir el recurso.

En conferencia de prensa en esta capital, insistieron en que "algunos dirigentes, como los que hubo en el Consejo Regional, recibían todo el dinero y solamente les daban a los que están más cerca", tal como lo dijo Constantino Arellano, productor de San Marcos de León, del municipio de Xico.

En compañía de varios productores del aromático, insistió en que nadie los representa y que necesitan que los apoyos institucionales les lleguen de forma directa, pues reiteró que el coyotaje o los intermediarios siempre los han afectado.

Dijeron que no han logrado salir adelante, porque también los precios no han sido de beneficio, pues se mantienen bajos, en no más de 7.5 pesos por kilogramo.

También sostuvieron que la plaga de la roya no deja de afectar incluso sus plantaciones "de café bueno y del fino".

Insistieron en que al no tener dirigentes esperan que los apoyos que reciban directamente puedan administrarlos adecuadamente para hacer más productivas sus tierras.

También señalaron que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les prometió apoyo y que a la fecha no han visto "que se ponga las pilas".

Insistieron en la necesidad de recibir apoyos directos tras señalar que la región cafetalera está por los suelos, lo que hace urgente atender la necesidad de recibir apoyos a la brevedad para que puedan procurar sus fincas y fortalecer la producción del grano.