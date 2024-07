Caída de árbol en Diego Leño fue porque ecologistas no dejan que se poden los árboles: Vecinos [Video]

Xalapa, ver.-“Esta tragedia no fue porque los del municipio no hicieran nada o por otra cosa, fue porque la gente no permite que se poden los árboles”, dijeron vecinos de la calle Diego Leño.

Luego de la caída de un árbol de cerca de 70 años exótico laurel de la India, ficus retusa, en la zona centro la tarde de ayer, el paso ya quedó abierto a la circulación de los vehículos, pero vecinos temen que otros árboles de la zona también se desplomen.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en el lugar puesto que, desde ayer tras lo sucedido, varios vecinos se quedaron sin luz.

Una de las vecinas que la calle Santos Degollado consideró que la autoridad municipal debe derramar los árboles de ahí puesto que corren el mismo riesgo.

"Para mí, fue la construcción de los redondeles a los árboles. Tuvieron que haber enterrado un buen tramo de cimiento y el cimiento requiere cortar (...) Creo que se requieren expertos que verifiquen los árboles. Cada servicio que se haga en la ciudad tiene que ser un servicio integral, de varias personas que puedan opinar que lo que se está haciendo no va a provocar otro daño", dijo.

Expuso que, aunque están sin energía eléctrica desde ayer por la tarde, eso es lo de menos, pues ayer se puso en riesgo la vida de las personas que iban en los tres vehículos que fueron afectados con la caída.

"Todos hemos estado sufriendo lo que pasó, este árbol en el que estamos ahorita abajo, necesitan derramarlo, porque así como aquel, debe tener las raíces cortadas. Ojalá no caiga, pero qué tal si sí, es riesgo".

Otras vecinas criticaron que haya personas que se digan “ecologistas” y con sus protestas provoquen que haya personas que estén en riesgo.

“Ayer vinieron los ecologistas con el árbol sobre los autos, con las personas que estaban sacando, a decirle al municipio que no corten el árbol, que lo levantaron completo con todo y raíz y se lo llevaron a sembrar en otro lugar, de verdad, esto pasó porque precisamente estas personas no permiten que se podan los árboles correctamente”, dijo Mireya.

Incluso señaló que había poda de un solo lado de la calle por la negativa de algunos “si se fija, la raíz no está podrida como decían otras gentes. No tenía la raíz profunda. ¿Cómo va a cargar el peso de todo el árbol? Y también mucha gente decía que ese árbol tenía 60 años, no es cierto, nosotros vivimos aquí toda la vida y nos tocó cuando los árboles originales se cayeron también porque no permitían que se les podara y los dos árboles que estaban antes cayeron sobre las casas”.

Explicaron que el árbol que se cayó la tarde de ayer fue sembrado en los años 90, pero la gente sin saber opina.

“La gente en internet está diciendo que no, que cómo cortaron un árbol de 60 años porque no saben. La gente opina sin saber, lo mismo está pasando en Los Berros, no permiten que se poden los árboles (…) en la semana habían venido las personas del municipio a podar y no les permitieron podar los árboles que ya llegaba las ramas a los cables de luz, ya es una tontería. Se entiende que por moda todo el mundo está de ecológico, quieren participar en eso, pero sin conocimiento, esta tragedia no fue porque los del municipio no hicieran nada o por otra cosa, fue porque la gente no permite que podan los árboles”.

Sostuvieron que es una situación preocupante porque lo que pasó fue en sábado y no había tanta gente, pero entre semana es paso de muchos alumnos y de camiones del servicio urbano.

Narraron que, se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque explotaron dos transformadores y después se desplomó el árbol que afortunadamente no cobró vidas.

“Explotaron los dos transformadores porque estaban sosteniendo el árbol en los cables, cuando ya explotó el segundo fue porque se vencieron los cables y fue cuando se cayó sobre los autos. Entonces mi mamá se vino corriendo de allá y llevó las ramas y entonces esperé que pasara el camión. Yo dije ahorita que pasen porque estaba el semáforo mal. Porque ya se había desvaneciado, entonces dije me voy a esperar a que pasen y ya me cruzo por poquito, nada más porque vio la segunda explosión y vio el flamazo, entonces como lo vio salió corriendo”, explicó.

¿Qué dijo la autoridad sobre la poda de árboles en Diego Leño?

La directora de Medio Ambiente de Xalapa Ana Isabel Guevara Escobar dijo que no tienen información de que vecinos hayan reportado que ese árbol representara un riesgo y que lo ocurrido se debió a las lluvias atípicas, aunque también hay una negativa de algunas personas por realizar trabajos de poda.

“Es un árbol que aparentemente estaba sano, las lluvias atípicas reblandecieron porque tanta lluvia lo hizo, son especies que no debieron plantarse ahí, pero también obviamente tenemos atrás gente, colectivos que no quieren que podemos árboles”.

Insistió en que, pese a que la población sabe que se deben podar árboles, hay personas de colectivos ambientalistas que se oponen.

“Se estaban calculando 70 años de este árbol mínimo, es un árbol exótico laurel de la india, por eso mismo sabemos que no es de la zona. Hemos detectando en avenidas que están plantando árboles que no son especies de la región y obviamente vamos a generar daños en las siguientes generaciones eso es un hecho. Hoy detecté dos que no tienen por qué hacerlo, pero no se acercan a nosotros”, lamentó.