De nuevo en la Torre Pediátrica; cae elevador y deja lesiones en trabajadores

Veracruz, Ver.- Por segunda ocasión en lo que va del año, el elevador de la Torre Pediátrica de Veracruz volvió a colapsar durante este fin de semana dejando lesiones en cuatro personas.

Según información proporcionada por el personal, el elevador colapsó sobre el mediodía del pasado domingo, del tercer al segundo piso y dentro del mismo se encontraban cuatro trabajadores; dos doctoras especialistas, personal del área de Neurología y una cocinera.

¿Qué lesiones sufrió el personal tras la caída del elevador de la Torre Pediátrica de Veracruz?

Los lesionados tuvieron que ser atendidos y enviados al hospital del Issste de emergencia, donde se reportan con esguince de segundo y tercer grado.

Local Sector salud está abandonado por negligencia e incapacidad del gobernador, acusa diputado

“En el elevador iban la doctora Lizzeth Caso del área de epidemiología, la doctora Erika Fuentes de hospitalización de neurología, Alejandro Guzmán, interno del área de Neurología y Jerenny Rodríguez Mujica, del área de cocina, decimos sus nombres completos para que los directivos del Hospital no vayan a decir que no es cierto, que no existen porque tan existen que fueron llevados al Issste de emergencia”, señalo el grupo de trabajadores.

¿Cuándo ocurrió el primer accidente en la Torre Pediátrica de Veracruz?

Cabe destacar que este es el segundo accidente que se da en lo que va del año, ya que apenas el pasado 17 de febrero el elevador de este mismo edificio, ubicado en la avenida 20 de noviembre, cayó del tercer al primer piso provocando lesiones de segundo y tercer grado en dos enfermeras.

¿Qué otras afectaciones presenta la Torre Pediátrica?

Los trabajadores del hospital señalan que no solo los elevadores requieren mantenimiento sino que hay más fallas, desde el aire acondicionado, así como presuntas fugas de medicamentos y comida.

Leer más: Fueron tres enfermeras las que cayeron de elevador de la Torre Pediátrica

“Hay muchas deficiencias, no solo son los elevadores y no se hace nada, según se anunció una inversión para hospitales, pero ya este es el segundo accidente, no sabemos que espera la Secretaría de Salud para actuar”, refieren.