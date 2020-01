“Caja china”, el robo de medicamentos denunciado: Guzmán Avilés

XALAPA, Ver.- El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, aseveró que el robo de medicamentos denunciado por la administración estatal es una "caja china" para evitar señalamientos por la desatención que se tiene en materia de salud.

Son los cuentos chinos que están mencionando, ¿Cuánto necesitarían robarse de un almacén para que se diga que no se tienen medicamentos?, Tendrían que robarse camiones

En conferencia de prensa señaló que no se puede mencionar que se robaron el medicamento y por ello no se tiene en los hospitales, ya que la administración tiene más de un año y no se ha cumplido con la atención a la población.

Ese es el tenor, no hay medicamentos, no hay atención, los médicos se quejan de que no tienen cómo atender a los pacientes. En la zona norte no tienen nada, ni una aguja para poner una inyección y eso hace que cada día los veracruzanos tengan menos acceso a la salud, eso está fallando, es fácil echarle la culpa los demás, si le roban al gobierno del Estado, imagínate cómo estaremos los demás veracruzanos

Respecto a la acusación que hiciera el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, quien dijo que los medicamentos fueron robados por servidores públicos de la pasada administración, que lideró el panista Miguel Ángel Yunes Linares, el dirigente estatal mencionó que es fácil culpar a otros por la falta de acción a favor de la población.

Adelantó que en caso de que la situación continúe, podrían acudir a tribunales "la ineptitud también es un delito y tendremos que denunciar".

"Son mentiras, es una 'caja china', son cuentos chinos que están realizando, la obligación de ellos es tener los medicamentos y la atención que requieren los veracruzanos. No se ahorraron 600 millones, no los aplicaron, ese es el problema, los veracruzanos no están teniendo lo que el gobierno tiene por obligación dar y eso también es un crimen", manifestó.