Calendario de tandeos en agosto: Lista de colonias que no tendrán agua

Xalapa, Ver.-Sin duda que los calores que se vivieron en mayo, junio y julio fueron de los más intensos en los últimos años, inclusive se rompieron records de temperaturas en algunos municipios debido a las altas temperaturas.

Esto es resultado del cambio climático así como del crecimiento urbano que va terminando con las pocas áreas verdes que hay en regiones veracruzanas, por ello ambientalistas han reiterado el llamado a cuidar y sembrar más árboles que son los que producen el agua.

Y hablando del tema del agua Xalapa fue una región que padeció en meses pasados de un terrible desabasto del líquido, pues algunas colonias se quedaron sin el servicio más de una semana, lo cual orilló a que los ciudadanos se manifestaran con bloqueo de calles y avenidas para exigir a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) se les diera el servicio.

Hay que recordar que la CMAS desde principios de año, anunció que en el 2024 se tendría una crisis hídrica, es decir no se tendría la suficiente agua para abastecer a todas las colonias de la capital veracruzana, motivo por el cual se implementaron los famosos tandeos.

A pesar de que las altas temperaturas ya pasaron y que estamos por terminar la canícula la cual concluye el próximo domingo 11 de agosto, en Xalapa y la región todavía se siguen aplicando los tandeos de agua potable.

Es por ello que te compartimos el calendario de tandeos para el mes de agosto y con ello puedas identificar tu colonia y los días que tendrás el servicio de agua potable. Con ello tendrás la oportunidad de tomar medidas preventivas, es decir, sabrás que días podrás lavar la ropa y hacer la limpieza del hogar sin temor a quedarte sin agua.

Además de que podrás tomar otras medidas como lo es ahorrar agua en cubetas, cisternas, y otros recipientes para tener una reserva siempre lista en caso de que no llegue el agua a tu colonia o fraccionamiento.

Hay que recordar que en Xalapa hay más de 500 colonias, por ello la CMAS creó un calendario de tandeo de agua, dividiendo las colonias en cuatro grupos. Y cada grupo recibirá el agua durante siete u ocho días durante todo el presente mes.

¿Cuántos días tendrán agua las colonias de Xalapa en agosto del 2024?

A continuación te dejamos el archivo PDF para que puedas consultarlo y así conocer que días tendrás el servicio en tu casa:

Finalmente no está de más recordarte que cada año los problemas de la falta de agua en todo el mundo se siguen acrecentando, por ello es importante que se haga un uso racional del líquido, y puedes apoyar con medidas tan simples como lo es bañarte en menos de 10 minutos, lavarte los dientes con un vaso de agua, revisar que no existan fugas de agua en las tuberías del hogar, revisar que el baños no tenga fugas en la caga de agua, lavarse las manos con poca agua. Seguramente que con estas pequeñas acciones puedes apoyar a que el agua siga llegando a más personas en todo el planeta.

En caso de tener dudas se puede llamar a la CMAS al 22-82-37-03-00 para más información sobre el tema de tandeos en agosto.