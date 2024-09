¿Calle Revolución no podrá ser rehabilitada? Restauración debe hacerse por expertos

El Ayuntamiento de Xalapa aún no obtiene la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la restauración de la calle Revolución por lo que no puede ser intervenida al ser considerada parte de la zona de monumentos históricos, señaló el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa Guillermo Ávila Devezze.

En entrevista dijo que, aunado a ello, están buscando quién pueda realizar los trabajos una vez que se autoricen ya que son delicados y no puede llevarlos a cabo cualquier persona.

Los accidentes que ocurren en las calles o banquetas de la ciudad pueden tener varios factores, una es la falta de precaución de las personas al caminar que no se puede dejar de lado | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Con ello, se atendería el problema de accidentes que han afectado a algunos peatones por la situación de la vía, aunque señaló que también se debe tener precaución al transitarla dado que en época de lluvia “cualquier calle es peligrosa”.

“Todavía no se obtiene la autorización del INAH, además de que hemos estado buscando quién puede hacer los trabajos, porque requieren personal que prácticamente ha fallecido o ha salido de la ciudad, ya no están aquí, que son pedreros, porque no cualquier oficial de albañilería puede entrarle a la situación de restitución del mismo”.

Local

Dijo que en paralelo a los permisos y autorizaciones se está atendiendo esta situación del personal pues es un trabajo muy delicado.

“Se están haciendo algunas cosas para mitigación, renivelando ahorita de momento algunas de las piedras de la calzada, pero se requieren en algunos casos material nuevo, que sea similar al que vemos aquí, que prácticamente ya no se produce en la zona”.

Refirió que solo sería necesario cambiar algunas partes de la calle, pero que no pueden trabajar con cualquier piedra. “Hay material que se está trayendo de Coacoatzintla o de El Seco (Puebla), pero son tonalidades diferentes, que es lo que no nos aceptan. Tiene que ser piedra volcánica, color negro, más como el que vemos aquí”.

La banqueta tiene muchos años, por lo que el propio deterioro puede estar generándolos, lo que además evidencia que es infraestructura que puede mejorarse | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Explicó que están buscando que la reparación de calle quede lista en esta administración municipal, aunque parte de su trabajo también es dejar los proyectos listos para su continuación en el siguiente gobierno municipal.

Sobre la posibilidad de colocar un barandal o pasamanos en la calle para seguridad de quien la camina y que tenga alguna situación física particular, el funcionario municipal lo consideró innecesario.

“Considero que la pendiente no lo requiere, no es demasiado inclinada; básicamente, creo yo que hay que restituir parte del empedrado. Como en toda situación, se debe circular también con cierta calma, y más cuando está lloviendo, porque eso no lo podemos controlar. Cualquier material, cualquier piso se vuelve resbaloso con la lluvia”.

De esa forma, remarcó que los accidentes no se generan solamente por la condición de la calle, sino porque no se tienen las suficientes precauciones.

“Algunas partes se han ido restituyendo con la misma piedra, pero no alcanza toda. De hecho, entiendo que los locatarios, los que están enfrente, los comercios, han hecho algunas reparaciones, pero precisamente es donde se está dando el problema, porque metieron materiales no adecuados. Si usted ve, hay pedazos de recinto de 20 por 20, de 30 por 30, que no corresponden a las baldosas que había de piedra anteriormente y es en donde más hemos notado que se resbalan”.

Está calle es muy transitadas por lo que la superficie de las banquetas se vuelven cada vez más lisas | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Aclaró que como parte del proceso ante el INAH primero realizaron unas consultas para saber quiénes eran las personas que podían hacer ese trabajo, “y nos hablaron ya de algunos restauradores a quienes hemos consultado. No lo ingresamos totalmente (el proyecto), porque requerimos tener primero la opinión, hacer un presupuesto, básicamente, para poderlo meter y que lo autoricen”.