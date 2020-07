Calles de Xalapa, llenas de motociclistas temerarios

El sector de la población que se mueve a través de motocicletas ha crecido en la ciudad y con ello el número de accidentes. De cada tres percances que se registran en uno interviene una moto, es decir, en el 30% del total.

Y es que muchas veces los conductores no portan casco, son menores de edad, no portan licencia de manejo para motociclistas o a bordo va más de una persona. El jefe del departamento de Movilidad Urbana de Xalapa, Alfonso López Pineda, señaló que la motocicleta es un modo alterno para mucha gente para moverse dentro de las ciudades, toda vez que el transporte público deja de ser una opción o es una alternativa muy lenta que muchas veces se convierte en una carga familiar porque se mueven todos los días tres o cuatro personas, lo que afecta su bolsillo.

“Y al bolsillo de mucha gente queda accesible la posibilidad de obtener una motocicleta, porque lo vemos, el transporte no lo usan para una persona, sino para dos o tres que de manera temeraria se mueven en una moto y que, como sucede en el transporte público particular, muchas de las ocasiones, improvisan como conductores sin tener ninguna capacitación, se avientan al ruedo, a circular y hacen lo que muchos motociclistas hacen que por la versatilidad que tiene la unidad, se mueven zigzagueando de un carril a otro”, dijo.

Es común observar a motociclistas rebasar por el lado izquierdo y derecho y se sienten libres de romper cualquier regla de manejo que deberían cumplir todos, pues el rebasar siempre tendría que ser por el lado izquierdo, lo que al no respetarse ha generado accidentes que en razón de que es un vehículo más frágil, el conductor es propenso a recibir lesiones mayores.

En la ciudad no se tiene un dato real de las motocicletas que circulan actualmente, dado que muchas de éstas no cuentan con un registro oficial, es decir, no tienen placas. “De acuerdo con el cilindraje de las motos, muchas de las que circulan no tienen, por lo que corresponde a la ley; no tienen la obligación de traer placa y eso puede hacer que muchos circulen sin que tengan un registro oficial y eso dificulta que pueda haber un dato estadístico real de cuántas motos hay”, añadió.

Los que más incumplen

Miguel Ángel López Ortega, delegado de Tránsito en Xalapa, dijo que entre los grupos donde mayor desacato a la ley de tránsito existe están los motociclistas por la facilidad para desplazarse.

“En algunas ocasiones realizan cortes de circulación y comprometen la seguridad vial de quienes conducen un vehículo de cuatro neumáticos”, refirió.

Por ello, señaló que en coordinación con varias agencias automotrices y personal de cultura vial están trabajando en un programa especial de capacitación a conductores. “Ya hemos tenido la visita a algunos grupos de motociclistas; confederaciones y federaciones de motociclistas se suman a los esfuerzos de la delegación Xalapa de Tránsito del Estado, es un programa conjunto que vamos a lanzar donde vamos a apoyar mucho la cultura y la conciencia vial”, dijo.

Foto: Alberto Delgado

Expuso que también están invitando a los ciclistas, quienes han visto con buenos ojos las medidas de Tránsito de Xalapa y se están sumando a esas acciones para mejorar la cultura vial que, dijo, ya han ido dando resultados. El Ayuntamiento de Xalapa también tiene proyectos importantes de mejora de cultura y movilidad en la capital, por lo que se están estrechando vínculos considerando que existe un proyecto para la habilitación de una ciclovía sobre la avenida de Ruiz Cortines.

“Entonces sí vemos que es una mínima parte la que no respeta los mandamientos de Tránsito del Estado y por ello estamos trabajando para empezar a generar conciencia y esto dé un vuelco como ya está pasando en algunos puntos y que se está reflejando en la estadística de reducción de accidentes”, dijo.

“Hemos detectado que gran parte del origen de esta inconsciencia es no estudiar el reglamento y la ley de tránsito y en eso nosotros vamos a colaborar mucho con ellos, estamos yendo a empresas que utilizan la motocicleta como medio para repartir los productos y les estamos ofreciendo cursos de capacitación de educación vial, porque ese sería el eje rector que nos va a permitir consolidar este cambio en la cultura y educación”, detalló.

Hace falta capacitación

Arturo Alejandro García Ramos, presidente de Moto Club Vikingos Xalapa, dijo que la falta de respeto de automovilistas hacia los “verdaderos motociclistas” se da porque no conocen su cultura.

Sin embargo, explicó que no es lo mismo subirse a una moto y utilizarla para los traslados diarios o para trabajar, que hacer uso de ésta para disfrutar y salir a otras ciudades, como es el caso de los clubes donde inclusive existen códigos de lealtad, respeto con los demás o de seguridad.

Un buen motoclub como el nuestro lleva todas esas consignas y políticas y es lo que la gente no conoce. Ya hay chavitos que se compran una moto, la que sea, sin denigrar gente, y la ocupan para trabajar, el problema es que no respetan los semáforos ni nada.

Consideró necesaria una capacitación para quienes hacen uso de las unidades, lo que debería ser un trabajo de las autoridades. “Si ellos implementaran operativos buenos, de algún curso de vialidad de motocicletas, de inducción a la motocicleta, qué te hace ser un verdadero motociclista, cuál es el equipamiento adecuado para usar una motocicleta, si las autoridades hicieran ese tipo de cosas (sería distinto)”, expuso. Sin embargo, contrario a ello, las autoridades hacen operativos que además de todo son inconstitucionales, puesto que existe un libre tránsito que debe ser respetado, agregó.

Automovilistas no respetan los altos, dice repartidor

CÓRDOBA, Ver.- Los accidentes viales están a la orden del día, pero en los que se ven involucrados motociclistas son de los que más registran, según las corporaciones de auxilio.

En entrevista con Bogart Javier Tapia, repartidor, nos comenta que depende mucho de la seguridad de cada motociclista el evitar ser víctimas de una fatalidad; sin embargo, dijo que sí existen automovilistas que no respetan los altos impactando a los compañeros dedicados al reparto a domicilio.

Bogart Javier Tapia, repartidor | Foto: Cortesía

Son 27 los accidentes registrados por la Cruz Roja en los que se vieron involucrados motociclistas tan solo en junio y lo que va de julio, dio a conocer Héctor Solís, coordinador de paramédicos de la dependencia.

"En junio atendimos 17 lesionados por accidente de motocicletas, entre choques y derrape, en lo que va de julio llevamos 10 lesionados atendidos, en los que algunas veces los autos o camiones pueden pasarse los altos y provocan que los motociclistas se impacten contra ellos o haya derrapes", refirió.

Es por esta razón que hoy en día en que el reparto a domicilio aumentó debido a la pandemia por coronavirus y el confinamiento, los choferes de estas unidades deben tener más cuidado al circular por la ciudad, como lo mencionó Bogart Tapia, quien desde hace más de cinco meses tomó como oficio y modo de vida el reparto en su instrumento de trabajo de ruedas.

Depende mucho de cada persona, yo en lo personal prefiero llegar 5 o 10 minutos más tarde y que el cliente me espere un poco a poner en riesgo mi vida por ir a lo loco, porque no tenemos seguro y eso también es algo que se le piensa.

Los aditamentos o medidas de prevención que se usan para evitar un accidente son: utilizar un traje especial que se complementa de botas, rodilleras, pechera y peto, esto entre las cuestiones físicas,.

No obstante, en el caso de las medidas de precaución es manejar con cuidado sin saltarse los altos por ejemplo, explicó el repartidor a domicilio.

Con información de Jhenny Renaud | El Sol de Córdoba