Calvario de las pruebas Covid: ¿Lograste antígeno en IMSS o pagaste particular?

Ante la quinta ola por Covid-19 derechohabientes de las clínicas del IMSS dieron a conocer que presuntamente no se cuenta con pruebas necesarias o éstas no se realizan bajo el argumento de que no se deben registrar aglomeraciones. A la redacción de Diario de Xalapa llegaron varias quejas de derechohabientes, quienes aseguraron no haber recibido la atención que se merecían.

Sin embargo, se mencionó que las mujeres embarazadas y los adultos de la tercera edad se les da prioridad para la realización de las pruebas. Ante ello, desde el IMSS se aseguró que sí se cuenta con pruebas suficientes, además de que los Módulos de Atención Respiratoria (MARSS) no han dejado de laborar.

Te puede interesar: Se agotan pruebas de Covid-19 por saliva; ¿tú prefieres el hisopo en la nariz?





Además, se señaló que para evitar conglomeraciones en las clínicas y centros de atención se puso en marcha la plataforma digital Permiso Covid-19, a través de la cual se pueden solicitar las incapacidades. Ante ello, los trabajadores deciden realizarse la prueba en laboratorios particulares, la cual presentan como comprobante para obtener su incapacidad.

Sin embargo, la situación económica actual ha dañado los bolsillos de las familias, por lo que muchas personas no cuentan con los recursos para pagar la prueba y acuden a los sitios públicos.

Local ¿Volverá la Normal a clases presenciales? Covid-19 complica la decisión

Dada esta circunstancia, es que los derechohabientes presentaron su queja porque, aseguraron, que supuestamente al acudir a la clínica que les correspondía para solicitar la prueba no se las pudieron realizar. “Me dijeron que se habían acabado, que regresara mañana a las 5 de la mañana a solicitarla, pero yo pertenezco al turno vespertino, no puede ser que me estén dando este tipo de servicio”, comentó Sabrina Parra. Otra de las quejas de los usuarios se relaciona con la dificultad que se tiene para acceder a la plataforma digital o la demora de esta para registrar los datos solicitados con los que se puede obtener la incapacidad.

“El problema es que tarda mucho en cargar la plataforma y se complica solicitar la incapacidad, pero es la manera en que se nos pide que se realice el trámite”, expuso Brenda Salazar.

Algunos de los usuarios recurren a las recargas telefónicas para poder realizar el trámite en línea. Los de la clínica 66 toman se sientan en las bancas del parque Revolución para solicitar su incapacidad, ya que, de lo contrario, regresan a la institución con el objetivo de recibir ayuda del personal o bien obtener el documento físico.

¿Qué precios tienen pruebas Covid en los laboratorios privados o farmacias?

Los laboratorios particulares ofrecen pruebas de antígeno y de PCR, las cuales se entregan en un periodo mínimo de 15 minutos a dos horas, en el caso de las primeras, y de cinco horas en el caso de las segundas. Salud Digna es el lugar en donde las pruebas de antígeno se encuentran a menor precio, 260 pesos, y los resultados se envían vía WhatsApp en un lapso de dos horas.





Salud Digna es uno de los negocios que buscan las familias como alternativa al IMSS | Foto: Raúl Solís |

Para realizar la prueba en este sitio se debe hacer una cita mediante el portal oficial. Ahí se selecciona la sucursal, el día y el horario en que se pretende acudir. Tras el registro, con un mensaje personalizado que llega al teléfono celular la persona se presenta y muestra el código con el que se hace el pago correspondiente.

En los demás laboratorios, incluidos los de las farmacias, las pruebas se realizan sin trámites por adelantado, pues únicamente se debe acudir al lugar para solicitarla. En estos espacios se cuenta con pruebas de antígenos y de PCR, mismas que van de los 350 pesos a los 2 mil pesos, respectivamente.

Lee más: Suspenden Congreso Municipalista en la Legislatura, ¿sabes por qué? Los detalles

Entre los beneficios de los laboratorios privados se encuentran el poder realizar la cita vía WhatsApp o pedir la prueba con servicio a domicilio, hecho que se aplica sin costo extra.

¿Cuántas personas se han contagio y muerto por Covid-19 en Veracruz?

De acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud federal, con corte al 16 de julio, del inicio de la pandemia a la fecha se han registrado en la entidad 203 mil 539 casos positivos a Covid-19. El número de fallecimientos por esta enfermedad es de 16 mil 744 personas.

Local ¿Cómo evitaron contagios en primer caso de viruela del mono en Veracruz?

Las cifras indican que se han contabilizado 174 mil 366 resultados negativos y 15 mil 837 sospechosos acumulados. A la fecha 159 mil 018 personas se han recuperado de esta enfermedad. Mientras que 9 mil 068 casos se consideran activos.

Los municipios con la mayor transmisión reportada son Veracruz y Xalapa, seguidos de Córdoba, Boca del Río, Tuxpan, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Orizaba, Coatzacoalcos, Coatepec, Minatitlán, Fortín, Medellín y Cosamaloapan.

¿Cómo romper las cadenas de contagio Covid-19?

De acuerdo a la información proporcionada por el IMSS, para romper las cadenas de contagio desde el 6 de julio se activó la herramienta digital Permiso COVID-19, en su versión 4.0, a fin de facilitar el trámite de la incapacidad sin necesidad de ir al médico.

Mediante un Código QR que está disponible en www.imss.gob.mx, en la aplicación IMSS Digital para teléfonos inteligentes, así como en todas las unidades médicas, las y los trabajadores podrán ingresar sus datos y recibir por correo electrónico la confirmación de su permiso, el cual tienen que notificar a su empresa y funciona exactamente como cualquier otra incapacidad temporal.

Asimismo, según el Instituto, el personal de Fomento a la Salud orienta a los derechohabientes que acuden al Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) para acceder al Permiso COVID-19 4.0 de manera digital.

Dicho módulo continúa brindando atención a los derechohabientes que así lo requieran, recordando la importancia de mantener las medidas de prevención.





Ante ello, se realizó un exhorto a las y los trabajadores registrados de manera directa, población derechohabiente que presente síntomas representativos para que hagan uso de las plataformas electrónicas para obtener la incapacidad, a fin de reducir la movilidad y evitar el aumento de contagios.

Vuelve a leer: Quinta ola de Covid-19: ¿Volverá a ser obligatorio el uso de cubrebocas? Lo que dijo la OMS

El mecanismo para obtener esta nueva versión de permiso por cinco días consta en ingresar al portal imss.gob.mx/covid-19/permiso, o en la app IMSS Digital, en el apartado ‘‘Permiso COVID-19’’, al ingreso se debe realizar la captura del Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguridad Social (NSS), Código Postal y dar clic en Iniciar.

Posteriormente, se debe responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación, padecimientos preexistentes y adjuntar una prueba de Covid-19 con diagnóstico positivo, la cual no será condicionante para el otorgamiento del permiso, además se debe proporcionar correo electrónico, teléfono, domicilio y cuenta CLABE interbancaria para recibir el pago correspondiente.

El pago de la incapacidad es por el 60 por ciento del salario registrado a partir del cuarto día, como cualquier otra incapacidad por enfermedad general.