Hartos de apagones: Panaderías compran plantas de energía en Veracruz

Veracruz, Ver.- Con la finalidad de que la producción no se vea detenida, panaderías de Veracruz y Boca del Río invirtieron en plantas de energía para hacer frente a los constantes apagones que se registran en la conurbación.

Bichir Nahum Lajud, consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, admitió que continúan los cortes de energía eléctrica en la zona conurbada y esto perjudica más a las panaderías que no tienen sucursales porque no pueden producir.

¿Cada cuánto ocurren los apagones?

“Los apagones ya es cosa de todos los días, se tardan mucho en responder, no hay mantenimiento. Luego hay panaderías que se quedan 4 o 5 días sin luz y eso perjudica cuando no tienen sucursales. Comprar plantas de luz, tener otros centros de producciones alternos y soslayar esta situación, a cómo van las cosas la planta de luz va a ser un requisito para no quedarte sin producción”, indicó.

Nahum Lajud señaló que ya se están acostumbrando a vivir con los constantes apagones porque a pesar de que son reportados a la Comisión Federal de Electricidad, continúan en las mismas condiciones, no hay arreglo pese a las promesas.

“Tiene como año y medio que tenemos este tipo de apagones y situaciones anormales a lo que no estábamos acostumbrados y ya no estamos acostumbrados. CFE no tiene presupuesto para mantenimiento”.

El consejero de la Canainpa manfestó que la afectación por los cortes eléctricos depende del establecimiento y las sucursales que tenga. “Claro que te bloquea el proceso de trabajo. Depende cada panificadora afecta sobre todo los que dependen de su propio domicilio, esos sufren mucho. Es en todo Veracruz, es por zonas”.

El empresario panificador agregó que al final todos los sectores comerciales se han visto afectados por estos apagones porque no han disminuido.