Cambia su tv por pollo y tomate para dar de comer a sus hijos

Veracruz, Ver.- Una desesperada mujer cambia su televisión por un kilo de pollo y tomates para poder darle de comer a sus hijos debido a que el Covid-19 la dejó sin trabajo y no ha logrado emplearse en otro lado.

Es la historia de Paola de 28 años, quien desde hace varias semanas se ha estado deshaciendo de diversos artículos para canjearlos por dinero o comida, ya que tiene dos pequeños en casa de cuatro y un año y una madre adulta y enferma.

Relató que anteriormente se empleaba limpiando casas, pero por el Coronavirus, la gente dejó de darle trabajo por miedo a un contagio.

“Yo me dedico a limpiar casas, eso me permite tener un ingreso y cuidar a mis niños porque no tengo quien me ayude, no tengo pareja y tengo que buscar la forma yo sola, pero por el virus me quedé sin trabajo y he estado publicando cosas en los grupos de venta, ropa, que no ocupo y otros artículos, pero ya no tengo nada ni dinero y mis niños me piden comida, así que ofrecí la televisión a cambio de un kilo de pollo y tomates”, dijo la angustiada mujer.

Y es que comentó que además de no tener para poder comprar alimentos también se ha estado atrasando con la renta y teme que la vayan a desalojar y no tiene otro lugar a donde ir, pero la realidad es que no tiene dinero.

Si debo, he tratado de ir abonando de lo que me cae, pero ya debo un mes y tengo miedo de que me vayan a echar porque aquí ya tenemos dos años y no tenemos donde vivir añadió.

Comentó que hasta ahora no ha recibido ningún tipo de apoyo de parte de las autoridades.

La preocupada mujer puso a disposición la cuenta 4766 8413 6677 5396 de Banamex Saldazo con la esperanza de recibir alguna ayuda para poder comprar alimento.