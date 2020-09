Caminan kilómetros para poder vender un poco de fruta

Omealca, Ver.- Derivado de la situación económica a causa del Covid-19, madres de familia se ven en la necesidad de salir de sus casas o colonias para vender el producto que compran, ya que la falta de empleo ha hecho que la labor de ambulantaje sea ahora su único ingreso.

Teniendo su venta, quizá en sus hogares o colonias, un grupo de cuatro madres solteras sale diariamente a las calles céntricas de Omealca a la altura del Ingenio San José de Abajo, donde con rejas de plátano llegan a ubicarse a la capilla ya que han notado más afluencia de gente para poder ofertar su producto.

Pese a que el salir de su zona de confort les pueda generar un ingreso extra, estas mujeres, así como otros comerciantes ambulantes optan por estas alternativas porque los empleos están escasos o mal pagados.

Guadalupe Campos Jiménez, habitante de Xúchiles y vendedora de plátanos mencionó que la venta ha bajado un 50 por ciento y de obtener 250 pesos diarios, ahora únicamente junta 150 pesos.

Ella es madre soltera de tres mujeres a las cuales les ha proveído de estudios, “mis tres hijas van a la escuela dos de ellas van a la preparatoria y otra a la universidad, con lo poco que gano les ayudó con sus clases y poder tener dinero para comer, ahora que no van a la escuela me ayuda pero si fueran no me alcanzaría el gasto”.

Existen ocasiones en donde no generan ingreso

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Laura Peralta Corona, originaria de Xúchiles también vendedora de plátano, dijo que muchas veces lo que llegan a ganar no les alcanza para recuperar la inversión de la fruta que llegan a comprar para vender.

Podemos decir que algunas veces recuperamos lo que invertimos, pero libres nos quedan 100 pesos y eso lo tenemos que distribuir para los gastos del díaLaura Peralta Corona | vendedora de plátano

Estas mujeres, dieron a conocer que depende de la temporada es la fruta que venden, hace unos meses fue chinene en este momento es plátano y próximamente por la temporada será naranja malta.

La pequeña plaza donde estas mujeres se colocan para poder vender lo que ellas con esfuerzo compran y sacar su inversión, da cabida para otros vendedores que buscan un sustento diario, tal es el caso de don Isidro Ramos, una adulto mayor que vende flores.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Detalló que las ventas son lentas, "no se trabaja bonito, las flores las compramos caras y nos da para que demos precios, yo ya estoy grande y pues no se cuanto tiempo viviré con mis amigos que también se colocan aquí vamos luchando todos los días".

Aparentemente don Isidro tiene poco más de 70 años y aun así poco a poco va cargando sus rollos de flores en busca de un lugar abierto, con sombra y es allí donde empieza a armar sus pequeños ramos de flores blancas y rojas para empezar su venta.