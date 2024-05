Campesinos de Actopan llevan desaparecidos 3 meses; familiares exigen respuestas de autoridades

Veracruz, Ver- A tres meses de la desaparición de cinco campesinos del municipio de Actopan, familiares exigen respuestas a las autoridades luego de que no han dado ninguna información de su búsqueda o si hay alguna pista que los pueda llevar a su paradero.

¿Quiénes son los campesinos desaparecidos en Actopan?

Angustiados, los familiares se presentaron este lunes en las instalaciones de la Fiscalía Regional para preguntar sobre las investigaciones que se han hecho en torno a la desaparición de Lorenzo Ortíz Báez de 41 años, José Juan Montiel Cervantes de 49, Rafael Montiel Cervantes de 56, Jesús Cervantes Grajales de 58 y David Hernández Aguilar de 64.

Exponen que han pasado tres meses y en este tiempo las autoridades no han brindado ningún tipo de información, incluso el mismo gobernador que se había comprometido a encontrarlos no ha vuelto a tocar el tema.

“No sabemos nada, no tenemos respuesta, ya son tres meses de que nuestros familiares desaparecieron, ahorita venimos hasta acá y solo nos dicen que siguen en la búsqueda, le pedimos al gobernador con todo nuestro corazón que se agilicen las investigaciones, son tres meses que estamos sufriendo, no es fácil vivir con esta incertidumbre”, expresó, Liliana Santamaría León, esposa de Rafael Montiel.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cómo ocurrió la desaparición de los campesinos de Actopan?

Los pobladores de Actopan aclararon que no quieren responsabilizar a nadie, solo desean saber que paso con sus familiares ya que la última comunicación que tuvieron, estos dijeron que vendrían a Veracruz a arreglar un conflicto por unos terrenos.

“Son gente que no se metía con nadie, son gente buena que tiene familia, que tiene esposa, hijos, nosotros no venimos a echarle la culpa a nadie, solo nos interesa saber donde están nuestros familiares, queremos que el gobernador nos apoye a encontrarlos, estamos muy lastimados y queremos acabar con esta incertidumbre, no se puede vivir así”, indicó Víctor Manuel Cervantes Grajales, hermano de Jesús Cervantes Grajales.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cuándo desaparecieron los campesinos de Actopan?

Los campesinos originarios de la comunidad de Santa Rosa en el municipio de Actopan viajaron a Veracruz el pasado 15 de febrero cuando presuntamente se presentarían a una audiencia para dar solución a un conflicto de tierras.

Tras su desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió sus fichas de búsqueda y hasta el momento se desconoce su paradero.