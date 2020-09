Campesinos de Isla piden intervención del gobernador en conflicto agrario

Xalapa, Ver.- Pobladores del municipio de Isla se manifestaron en la Plaza Lerdo para denunciar que el líder campesino Cuauhtémoc Galán les quiere arrebatar unos terrenos que les fueron concedidos en el gobierno de Javier Duarte.

José Quiñones Cruz, uno de los afectados, refirió que son ocho las personas directamente afectadas quienes incluso han recibido amenazas para no hacer uso de sus parcelas.

“El problema es agrario, en 200 hectáreas que nos negoció el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el líder muerto de hambre de Cuauhtémoc Galán nos quiere agandallar muestra parcela”, dijo.

Refirió que, aunque esos terrenos les fueron entregado desde hace ochos años, no cuentan con las escrituras y ahora se las quieren quitar.

“Tenemos dos años que pedimos audiencia con el gobernador, desde que llegó, con oficios y todos y hasta el momento no hay respuesta”, dijo.

Agregó que en la administración estatal les ponen de pretexto la pandemia por el Covid-19 para no atenderlos, aunque “nunca nos habían contestado hasta ahorita”.

Acusó que el líder agrario, nunca ha vivido en Isla, pero “es un lagarto” que quiere aprovecharse de los campesinos.

“Hasta ahorita los está alquilando, no los ha podido vender porque a quienes se las ha ofrecido le piden documentos todavía no tiene. Queremos una audiencia con el secretario de Gobierno, con el gobierno que nos resuelva el problema, no nos iremos de aquí hasta que resuelva”, añadió.