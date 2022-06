El campo, abandonado más que nunca: Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas

El campo está abandonado más que nunca, afirma el delegado en Veracruz de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Alberto Contreras Hernández, al referir que han trabajado con sus propios recursos ante la falta de apoyo de las autoridades.

Lamenta que con este gobierno federal prevalecen los actos de corrupción en la entrega de apoyos de los programas federales.

“No hay apoyos ni directos ni indirectos. No se ha acabado la corrupción, Obrador puede tener muchísima buena intención con esos programas, pero quienes lo rodean siguen igual de corruptos”.

¿Cuál es el nombre de la sociedad cooperativa en beneficio para las comunidades?

Por ello expuso que han formado una sociedad cooperativa “Agroindustrias Martha Macedo Macedo” en memoria de su lideresa a través de la que han logrado la exportación de limón logrando varios beneficios para las comunidades.

“El limón estuvo por la escasez y desgraciadamente todo ese dinero se queda con los intermediarios, estamos queriendo quitar los intermediarios, estamos haciendo esta empresa, pero no para exportar limones sino todos los productos que hay en el agro veracruzanos y autoabastecer también los autoconsumos”.

Agrega que en el caso del estado de Veracruz la administración no está en manos del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sino que está en manos del secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos y el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco.

“El estado no lo maneja Cuitláhuac sino el secretario de Gobierno y el de Finanzas, José Luis Lima. No hay programas, un programa social yo siempre he dicho que nunca va a sacar a un buey de la barraca porque eso apostamos a proyectos productivos, que es que el productor venda la que produce porque desgraciadamente siempre le toca bailar con la más fea”.

Alberto Contreras Hernández delegado en Veracruz de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Y es que sostiene que, debido a la sequía de semanas anteriores, la producción agrícola en Veracruz sufrió daños y ahora los campesinos verán afectadas sus ganancias.





“Hubo una sequía muy fuerte y no hay producción; se tiene que fertilizar y todo está por los cielos, con esas circunstancias que estamos viviendo tenemos ya opciones a los productores que la mayoría están teniendo una tendencia a los orgánico por salud, por bajos costos y cuidar al medio ambiente. En el estado tenemos alrededor de 5 mil compañeros”.

Así, advierte que el 29 y 30 de agosto realizarán una movilización por el 44 aniversario por la fundación de la organización y en reclamo al Gobierno federal en la entrega de apoyos.

“El reclamo al gobierno federal es que realmente se ponga las pilas, que entienda que la única fuente es el campo que es de donde salen todos los alimentos, no podemos vivir sin el campo”, añade.