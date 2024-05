"Fue muy grave": Canacar reconoce pérdidas económicas por bloqueo en Veracruz

Veracruz, Ver.- El bloqueo de colonos realizado en días pasados por falta de agua en la avenida Rafael Cuervo, de esta ciudad dejó pérdidas económicas al sector transportista de carga, reconoció Miguelina López Hernández, delegada de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz (Canacar).

“Efectivamente, tanto para entrar a descargar a la ciudad, como para entrar a cargar en el recinto fiscal, sí tuvimos muchas afectaciones, porque se quedaron muchas unidades ahí detenidas, pues además de las unidades, todo el personal que fluye a las empresas que están en diferentes zonas. Fue un día total de pérdida de trabajo, porque inició desde la mañana y terminó hasta la noche, con probabilidades de que continuaran, pero afortunadamente se quitaron”, comentó.

Sin precisar monto económico, la empresaria transportista dijo que fue prácticamente un día que el sector se vio paralizado por el bloqueo de colonos el pasado lunes 13 de mayo.

Los camiones quedaron atrapados en ese tramo, y estuvieron más de 12 horas detenidos, generando que las mercancías no llegaran a tiempo y con ello aumento en los costos de almacenaje en el puerto.

“No tenemos una cuantificación de pérdidas porque muchas unidades estaban vacías y otras llenas, entonces no podemos cuantificar el importe, pero sí la afectación fue muy grave, hubo mercancía que no se pudo cargar y que, por supuesto no se pudo entregar al día siguiente y les afecta a los clientes, porque les representa costo de almacenaje dentro del recinto fiscal”, manifestó.

Lamentó que el sector no pueda prevenir o evadir los bloqueos, ya que no existen vialidades alternas para ingresar al puerto de Veracruz | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La entrevistada aseguró que no se registró pérdida en alimentos perecederos, porque generalmente la mercancía viaja protegida con suministros considerables para aguantar una situación de contingencia, sin embargo, sí se vieron afectados, porque las unidades de carga no pudieron entregar a tiempo la mercancía ni tampoco ingresar al recinto portuario para cargar y descargar.

Admitió que en este tipo de situaciones el sector transportista tiene que absorber los costos por el retraso en la entrega de mercancía.

Vecinos de la colonia Astilleros y Playa Linda de la ciudad de Veracruz liberaron la vialidad | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Desafortunadamente no, cuando este tipo de situaciones son por afectaciones vandálicas por así decir, no hay forma de repercutir a los clientes. Hubo mercancías que no se pudieron cargar y que por supuesto no se pudieron entregar al día siguiente y les afecta a los clientes porque eso les genera costo de almacenaje dentro del recinto fiscal”.

Lamentó que el sector no pueda prevenir o evadir los bloqueos, ya que no existen vialidades alternas para ingresar al puerto de Veracruz, siendo la única vía la avenida Rafael Cuervo.

Ante ello, hizo un llamado a Grupo MAS y a las autoridades a que atiendan a la brevedad la escasez de agua, porque al final afecta a toda la ciudadanía y a las actividades económicas.