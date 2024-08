Denuncia Canacintra robos a sus socios en fraccionamientos de Veracruz

Veracruz, Ver.- La presidenta de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Veracruz, Mildred Chávez Aguilar llamó a las autoridades reforzar la seguridad en fraccionamientos de la zona centro ante la ola de robos a oficinas.

Sin precisar en el número de robos que se han registrado, indicó que la ola de delitos se ha presentado en los últimos dos meses.

¿En qué fraccionamientos de Veracruz han registrado robos?

Precisó que los robos se han registrado en los fraccionamientos Reforma y Virginia, ambos ubicados en zonas de alta plusvalía de los municipios de Veracruz y Boca del Río, cerca de las zonas de estadios y de algunas plazas comerciales.

Dijo que según los reportes, los presuntos ladrones se han llevado equipo de cómputo, papelería y algunos objetos de valor representativo.

“Nos han reportado muchos robos, no tengo una cifra pero los socios nos comentan que entran a sus oficinas que se ubican en los fraccionamientos como Reforma y Virginia, se han llevado equipo de cómputo”, expresó.

Comentó que el último caso registrado, la victima manifestó que el monto de lo robado ascendía a 300 mil pesos, porque los presuntos ladrones se llevaron todo lo que pudieron.

Reconoció que a pesar de que son sumas importantes, hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal ante las autoridades correspondientes, sino que todo se ha manejado dentro del mismo sector, tratando de prevenir a los compañeros para que refuercen su seguridad.

Advierten que en el último caso registrado, la victima manifestó un robo que ascendía a 300 mil pesos / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“No hay denuncias, como no se han llevado efectivo y no ha habido heridos, los socios han preferido no denunciarlo pero de que hemos tenido robos, sí, el último compañero que tuvo pérdida por robo fue arriba de los 300 mil pesos”, afirmó.

En ese sentido como presidenta del organismo empresarial, pidió a las autoridades que se refuerce la seguridad en toda la ciudad y en especial en las zonas se ha afectado la economía de los socios.

