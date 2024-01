2024 será un año difícil en materia económica por elecciones: Canaco

Veracruz, Ver.- Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) esperan un complicado 2024 al ser año electoral donde la economía se contrae.

De acuerdo con el presidente del organismo empresarial en Veracruz, Edi Alberto Martínez Tejeda, aunque se busca ser optimista y esperar lo mejor, la realidad es que los años electorales se vuelven difíciles en materia económica.

Te puede interesar: ¿Subirá el precio de la Rosca de Reyes? Panaderos lo aclaran

“Hay que ver, es un año electoral y siempre los años electorales son muy complicados, me gustaría ser optimista pero vamos a esperar, de entrada espero que sea un buen año sin embargo ya por experiencia, la economía se contrae un poco, esperamos que en esta ocasión no pase lo mismo pero habrá que esperar”, expresa.

En cuanto al aumento de precios que se tiene previsto para este año, Martínez Tejada argumentó que para los empresarios también se ha encarecido la materia prima y aunque han tratado de amortiguar para no impactar la economía del comprador final, eso ha implicado el despido de algunos empleados, sobre todo en los negocios pequeños.

Local Ciudadanos abarrotan verificentros de Veracruz-Boca del Río

¿Cómo fue el cierre del año 2023 en materia económica para empresarios de Veracruz?

Respecto al cierre del 2023, el líder empresarial manifestó que concluyeron con un 10 por ciento abajo a comparación del 2022.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

“Te diría que la verdad no fueron las ventas que esperábamos, un poco lento comparado con el año pasado estuvimos 10 por ciento abajo, no tengo la cifra ahorita, aun no cerramos el Guadalupe Reyes, falta la venta de este fin de semana y vamos a ver cómo cerramos, pero de acuerdo a los reportes estamos abajo”, dijo.

Te puede interesar: ¿Ya verificaste tu auto? Extienden horarios para realizar trámite

Comenta que esta situación pudiera ser resultado de que la ciudadanía aprovechó el Buen Fin para hacer sus compras adelantadas, ya que la cifra de este año a comparación del año pasado sí aumentó.

“Puede ser por varios factores, uno de ellos es que la gente aprovechó el Buen Fin, recordemos que en el 2022 alcanzamos una derrama de 900 millones de pesos y este año fue de más de mil millones de pesos”, puntualiza.