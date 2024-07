Veracruz, ubicado debajo de la media nacional en casos de cáncer de mama

Veracruz, Ver.- Aunque Veracruz se encuentra debajo de la media nacional en casos de cáncer de mama, autoridades de la Secretaría de Salud llaman a la población femenil a la autoexploración y a la realización de estudios después de los 40 años.

Sin dar cifras de cuántos casos hay en el estado, la responsable del programa de cáncer de mama, Elena Escalante Ucha aseguró que no hay cifras alarmantes, pero indicó que se realizan campañas de detección oportuna para que en caso de que la enfermedad se presente, no lleve a la muerte de las pacientes.

Reconoció que sí existen casos de muerte por esta enfermedad, pero aseguró que Veracruz no es el primer lugar en incidencia a nivel nacional, sino que están debajo de la media.

“No hay cifras alarmantes, las cifras se mantienen estables de acuerdo a los últimos tres años después de la pandemia, no ha habido incrementos que nos alarme, queremos impulsar campañas para detectar oportunamente y no tarde, pretendemos que aunque la enfermedad se presente no lleve a la muerte de las pacientes”, expresó.

¿A partir de qué edades es recomendable realizar la autoexploración para prevenir el cáncer de mama?

Instó a las mujeres para que a partir de los 20 años inicien con la autoexploración y a los 25 años acuda a cualquier unidad de salud para que se le realice una exploración química mamaria.

Las mastografías se realizan a partir de los 40 años, ya que la medida donde más casos se presentan son entre los 50 a 52 años.

