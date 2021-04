Candidato de Morena acusa que fue víctima de secuestro

Xalapa, Ver.-El aspirante de Morena a la alcaldía de Emiliano Zapata, Daniel Orozco Cervantes, denunció públicamente que ayer jueves fue víctima de un intento de secuestro en la comunidad de La Estanzuela, correspondiente a mencionado municipio.

En conferencia de prensa, señaló que los hechos, registrados alrededor de las 14:00 horas, fueron una amenaza para que decline a su aspiración a la candidatura a la presidencia municipal.

Explicó es contratista, por lo que, junto a un colaborador, acudió a una cita solicitada por unas personas que lo contactaron para que colaborara en una obra, lo cual resultó falso.

Local Veracruz, entre las entidades con mayor violencia política

Manifestó ser propietario de la empresa Megatechados, la cual ha colaborado en varias ocasiones en proyectos del Gobierno estatal y municipal, motivo por el que consideró oportuno acudir a la cita en la parte trasera de la iglesia de la comunidad de La Estanzuela.

Refirió que al llegar a la cita tres hombres encapuchados y portando armas largas les robaron sus pertenencias (celulares y dinero en efectivo), así como su camioneta y, posteriormente, los subieron a la parte trasera del mismo vehículo.

Aseguró que en el camino logró escapar porque, al ser su camioneta el vehículo donde los trasladaban, pudo abrirla de la parte de atrás y rodó a la cinta asfáltica.

Gracias a que había personas en la carretera de El Chico-Chavarrillo me dejaron libre, ahí fui apoyado por algunas personas y llegué al retén de la Fuerza Civil que se encuentra cerca, sí se percataron de que me escapé, pero como había muchas personas no se regresaron, ni se detuvieron. Mi compañero apareció después de los hechos

Destacó que los captores se llevaron su vehículo, el cual, hasta esta mañana no había aparecido, por lo que recurrió a la Fiscalía General del Estado.

Foto: Archivo | Diario de Xalapa

Aunque dijo que no sospecha de alguien, manifestó que anteriormente había recibido amenazas por redes sociales, "pero no eran tan graves como esta por eso no les puse atención".

Ante los hechos, solicitó seguridad para él y para su familia, a fin de evitar que otra situación similar suceda.