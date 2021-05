Candidato de nogales lamenta señalamientos homofóbicos

Nogales, Ver.- Hugo Badillo, candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Nogales recibe señalamientos homofóbicos a través de las redes sociales, al exponer sus actividades personales y su orientación sexual, más que las actividades altruistas que desde hace varios años hace en beneficio de la sociedad.

En entrevista señaló que siempre se ha mostrado orgulloso de quién es y lamentó que quien se esconde en el perfil Nogales Real se trate de denostar su figura. Asegura que su postulación como candidato no fue por su orientación sexual, sino por la capacidad que tiene para poder administrar un municipio.

Añadió que en redes sociales quien se escuda en ese perfil hace comentarios y alarde en cuanto a su orientación sexual. Enfatizó que él se postuló por la capacidad intelectual que tiene, por su preparación académica, "pero sobre todo por la preparación social que me ha dado la oportunidad de poder ver cómo podemos ayudar a la población para desarrollarse".

Local Diversa: Fundó Orgullo Xalapa; lucha contra homofobia

Comentó que hay mucha gente que es detractora de la nueva generación que está en la política o a la mejor están frustrados de que no los tomen en cuenta “a pesar de que hagan circo maroma y teatro”.

Abundó: "subieron fotos mías en el antro, con mis amigos, ¿por qué no subieron fotos del kilómetro del peso que hicimos para los bomberos?, ¿por qué no subieron fotos de la semana de salud sexual y reproductiva en la alameda?, ¿por qué no subieron fotos cuando hice la obra de teatro dentro del Metropolitano con un lleno total?, ¿por qué no subieron fotos cuando me puse en las mesas para hacer el cambio integral al Código Civil en el estado de Veracruz?; solo buscan el amarillismo".

Lamentó que se metan en cuestiones personales “no te podría decir que privadas porque desde que la subimos en nuestras cuentas en Facebook dejan de serlo, pero muy independiente de ello, siempre me he mostrado honesto y transparente”, enfatizó.

Hugo Badillo lleva cinco años haciendo activismo como presidente de la asociación no gubernamental “Todos Somos Positivos”, a través de la que se ha obtenido buena respuesta para los sectores más vulnerables de la población. Dijo que cuenta con el respaldo de su familia, amigos y conocidos, que están de acuerdo con la propuesta que tiene para Nogales.