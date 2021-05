Candidatos del PES a alcaldías de Tlalnelhuayocan y Banderilla acusan ataques

Xalapa, Ver.- Los candidatos del PES a las alcaldías de Tlalnelhuayocan y Banderilla acusaron públicamente haber sido agredidos por participar en la contienda electoral.

En voz de la candidata a la presidencia municipal de Tlalnelhuayocan, Giselle Solís Villar, el dirigente estatal del partido, Gonzalo Guízar Valladares, afirmó que han amenazado a los brigadistas con "desaparecerlos" y la casa de campaña fue vandalizada.

Refirió que se aplicarán las acciones legales pertinentes, a fin de que lograr la seguridad para la candidata y su equipo de trabajo.

Indicó que existen personas que están lucrando con la necesidad de la ciudadanía con el uso de programas sociales, acto que debe ser detenido de inmediato.

Asimismo, pidió a la ciudadanía y a los candidatos de cualquier partido político a denunciar públicamente y ante las instancias correspondientes todo acto de violencia o agresión del que ellos o su equipo de trabajo sean víctimas.

Por su parte, el candidato del PES a la alcaldía de Banderilla, Adán Castillo Barradas, dio a conocer que militantes de la alianza "Veracruz Va", quienes han retirado las lonas que se han colocado en diferentes puntos del municipio como parte de la campaña política.

"Nos han vandalizado en nuestras narices, somos un equipo tranquilo, no tenemos por qué estar peleando con nadie, yo creo que antes de querer dirigir un municipio hay que enseñarle a la gente respeto y eso es lo que siempre tenemos presente en el partido", dijo.

Destacó que su equipo está conformado en su mayoría por mujeres, por lo que no propiciaron, ni están a favor de alguna pelea.

"No sé por qué se dan estas agresiones a los partidos que pretendemos trabajar, nosotros somos ciudadanos, no estamos en las mismas condiciones, pero no por eso vamos a vandalizar lonas o bardas de los candidatos de otros partidos", expuso.