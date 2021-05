Candidatos revientan debates; no asisten

Xalapa, Ver.-Al menos 12 debates entre candidatos que había organizado el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, no se han realizado debido a que los contendientes que habían aceptado no se presentaron. En un primer corte, desde el inicio de los debates, el 36 por ciento de estos no se han llevado a cabo por la falta de asistencia de los participantes.

El pasado 20 de mayo dio inicio la exposición de ideas de los candidatos en los municipios de Ixcatepec, Naranjos Amatlán, Platón Sánchez, Zacualpan, Zontecomatlán, Huayacocotla, Yecuatla, Tenochtitlán, Vega de Alatorre, Xico, Coatepec, Tezonapa, Cuichapa, Omealca, Tlaquilpa, Xoxocotla, Zongolica y Cosoleacaque.

El 21 de mayo se programaron los de Acultzingo, Calcahualco, Comapa, Coscomatepec, Chontla, Chicontepec, Chalma, Córdoba, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Minatitlán, La Antigua, Apazapan y Misantla. El consejero electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón dijo que al menos 12 no se realizaron debido a que los abanderados partidistas no hicieron actos de presencia en los inmuebles a los que fueron citados.

Local

Detalló que en algunos casos únicamente dos candidatos habían enviado carta de aceptación y al final sólo se presentó uno, por lo que en la transmisión se informó que ante la falta de abanderados se cancelaba la reunión. En otros 21 casos, si se dio la exposición de ideas de dos o más abanderados políticos en igual número de municipios.

El consejero fue cuestionado sobre esto en el marco de la sesión en la que se votó reprogramar el debate a la diputación local de Poza Rica, en donde se cambió hasta en dos ocasiones el recinto para el encuentro.

Fue el representante del Partido Acción Nacional (PAN) quien pidió conocer un reporte sobre el resultado de los primeros debates, así como el número de candidatos que se presentaron y si se habían retomado en medios locales de cada región, datos que aún no se tiene cuantificado por el órgano electoral.