Cañeros exigen créditos; “no existimos para Sedesol”, señalan

Córdoba, Ver.- La sequía del 2019 dejó grandes afectaciones para los productores cañeros de Zentla, Paso del Macho y Yanga, y hace un año tuvieron reunión con autoridades estatales, pero sus peticiones no han sido atendidas, ya que quieren créditos para empezar nuevamente su producción, por lo que protestaron frente a las oficinas locales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Alrededor de 20 productores cañeros llegaron a las instalaciones de la dependencia donde tuvieron un diálogo con el coordinador número 16 que comprende la región de Córdoba, Marco Antonio Olmos Tovar pues los afectados están molestos porque señalan que no fueron considerados para los programas que se ofertaron.

“No existimos para los programas, así lo consideramos nosotros, la sequía afectó en la zafra y ahora no tenemos el dinero para seguir buscando créditos”, expresó un manifestante. Dentro de los programas contemplados como techos y pisos firmes, estufas ecológicas, cuartos-dormitorio, electrificación y despensas, los 3 municipios no fueron beneficiados.

Local Mas de 150 mil productores ya reciben apoyo de Producción para el Bienestar: Manuel Huerta

Ahora piden ser considerados para el programa del 2021, pues ellos deben de producir para poder tener ingresos económicos, mientras tanto dicen que comen del campo, pero “hay gente esperanzada porque están próximas a pensionarse y como no tienen seguro, se perdió el dinero para continuar con el servicio”.

Alejandra Rodríguez Limón, es afectada y habitante del municipio de Camarón de Tejeda, recordó la reunión que sostuvieron con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, “nos prometió ayuda y nos mandó a personal de Sedesol, pero no hemos recibido nada, según nos iban a dar créditos para volver a cultivar nuestra caña”.

Además dijo que se anunció el tramo carretero Paso del Macho-4 Caminos, sin embargo este no está finalizado, pues “personas están rompiendo el cemento para meter cables”.

→ RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, ¡CON UN SOLO CLIC!

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

De igual forma Francisca García Gutiérrez, es una mujer habitante de Paso del Macho, ella perdió su cultivo de caña por la sequía y no cuenta ahora con el dinero suficiente para poder sembrar de nuevo, “ahora debo dinero al ingenio Progreso, pues el cultivo pasado fue a base de préstamos”.

“Ahora me dedico a vender tortillas de mano y no siempre salen, mis hijos son grandes y nos hemos dedicado al campo, no hay ayuda en ningún sentido, de ningún poder municipal, estatal o federal; mi casa cuando llueve entra agua”, explicó.

Los manifestantes de la zona centro fueron atendidos por Marco Antonio Olmos Tovar, quien se comprometió a “pasar el mensaje” con sus superiores, pues los productores están dispuestos a recibir el apoyo.