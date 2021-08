Cantante asegura: hip hop contra vandalismo

Orizaba, Ver.- "El Hip Hop es un ritmo que ayuda a los jóvenes para que no ingresen a las pandillas, tengo un don que Dios me dio, como es el contar una historia en solo tres minutos, donde comparto las experiencias que me han pasado, y trato de dejar un mensaje positivo".

Tras señalar lo anterior, Jsevenace, cantautor de Hip Hop en español, al visitar Orizaba “Pueblo Mágico”, donde promovió sus éxitos musicales como: “Dónde están”, “Así soy”, “Aquí todos están bien” y “Jefe de jefes”, temas que exponen un contenido fresco, social y cotidiano.

Recordó que desde muy pequeño surgió en él el gusto por la música, especialmente por el Hip Hop, pues considera que ese ritmo lo lleva en la sangre. Lo considera como un género libre, con el que se puede expresar libremente sus sentimientos, emociones y el amor por la vida.

Además de cantante también es empresario pues se dedica a la elaboración de ropa con diseños propios, con la que ayuda a la gente que más lo necesita; actualmente cuenta con cerca de 20 personas a quienes da empleo como diseñadores, costureras, etiquetadores, entre otros.

"Tengo el proyecto de instalar una fábrica de ropa con mi marca y ayudar con trabajo a la gente que tenga capacidad y que más lo necesite, ya que en México hay mucho talento que no es aprovechado", añadió.

Finalmente, Jsevenace apuntó que el próximo concierto virtual lo prepara para realizarlo a finales de octubre, pues su agenda está muy saturada, ya que se ha presentado en festivales culturales como la “Feria de San Marcos”, eventos sociales como el de Hip Hop, así como entrevistas en programas de televisión.