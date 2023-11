¡Caos vial! Cardenistas bloquean Allende; exigen electricidad en colonias a CFE

Numerosas personas que pertenecen al Movimiento Cardenista, este día en la capital Veracruzana se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizadas en la calle Allende, muy cerca del Parque Deportivo Colón, pues exigen a las autoridades de la CFE la electrificación de 46 colonias cardenistas que se encuentran en varios municipios del Estado de Veracruz.

Durante la manifestación señaló Antonio Luna, dirigente de la organización que no tienen luz ni, servicios básicos que son la electricidad, algo que dice es un derecho humano.

La calle Allende que conduce al centro de el corazón de Xalapa fue obstruida por varios minutos por numerosas personas, quienes son parte del Movimiento Cardenista.

Además manifestaron que algunas viviendas dejan los recibos de luz a 5 km de los domicilios y por lo tanto no tienen los datos de pago que realizan con recargos.

Las personas que estuvieron presentes son pobladores de al menos 12 municipios y dijo Antonio Luna que más municipios podrían llegar a la capital en caso de no ser escuchados respecto a la electrificación que están solicitando para las casi 50 colonias distribuidas en varios municipios.

Las decenas de personas llegaron a bordo de camiones de distintas regiones y con ellos se encontraba el líder de la agrupación Antonio Luna Andrade, quien también dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incumplió acuerdos que consistían en la electrificación de algunas localidades y colonias.

Detalló que la CFE ha sido omisa, pues no ha cumplido con los acuerdos y señaló con un micrófono que la CFE no respeta el derecho humano a la electrificación. Además destacó que no son un Partido Político y que no busca alguna candidatura.

"La empresa se hace auto llamar empresa de clase mundial, para nosotros no es empresa de clase mundial, niñas, niños y adolescentes adultos no tienen condiciones de vida digna porque la CFE ha sido omisa aprovechándose de que los pobres están dispersos", dijo a medios de comunicación.