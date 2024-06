Capturistas del PREP acusan a empresa de Sinaloa de no pagarles

Trabajadores contratados como capturistas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se manifestaron afuera de las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE) ubicadas en Clavijero, a fin de exponer el incumplimiento de contrato por parte de la empresa encargada Informática Electoral.

¿Por qué se manifestaron capturistas del PREP en Xalapa?

Los manifestantes indicaron que existe un incumplimiento de parte de la empresa, originaria de Sinaloa, debido a que no se ha cubierto el salario de quienes colaboraron en el proceso electoral.

Sin dar nombres por motivos de seguridad, indicaron que son alrededor de 300 personas las afectadas por la falta de cumplimiento de la empresa.

Una de las afectadas explicó que la empresa les hizo firmar varios contratos: el primer contrato era por el periodo del 22 de abril al 15 de junio, tras ello se firmó otro con término del 8 de junio y, finalmente, al terminar el proceso electoral se les pidió firmar una renuncia en la que se señala que su labor terminó el pasado 3 de junio.

“Son de Sinaloa, ellos ganaron la licitación para estas elecciones y, al parecer, ya la tienen para las del año que entra que son las municipales, el problema es que cuando nos contrataron nos prometieron un montón de cosas, nos hicieron firmar varios contratos”, dijo.

Manifestó que, además, se les prometió que se les iba a brindar un bono, el cual tampoco se les ha cubierto.

Una de las afectadas explicó que la empresa les hizo firmar varios contratos | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Con la contratación nos dijeron que nos iban a dar un bono, pero jamás nos dijeron de qué cantidad, pero nos dijeron que incluía finiquito, días de vacaciones, entre otras cosas, algunos de los coordinadores nos comentaron que sería lo correspondiente a un mes de trabajo, que fueron 7 mil pesos aproximadamente, ahora nos están haciendo firmar una renuncia en la que el bono ni siquiera se acerca a lo de una quincena”, expresó.

De la misma forma, destacó que en los espacios donde prestaron sus servicios ya no hay representantes de la empresa, pues incluso se recogieron todos los equipos que se utilizaron para la captura de datos.

Los trabajadores pidieron ayuda al Consejo General del OPLE para que se les brinde una respuesta | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“La empresa ya recogió todo, ya no hay nada, ni en las instalaciones de Ávila Camacho, ni en Clavijero, ya sólo están las mesas en donde nosotros pasamos a firmar, uno por uno porque nos intimidan, no nos dejan tomar foto, no nos dieron una copia del contrato, al principio no nos dejaron tomar foto del contrato y tampoco de la renuncia, no tenemos manera de comprobar”, expuso.

Pidió ayuda al Consejo General del OPLE para que se les brinde una respuesta y se les otorguen sus pagos en el menor tiempo posible.

“En Ávila Camacho eran aproximadamente 200 personas, en Clavijero éramos 90 personas, a parte otras personas que estuvieron en el OPLE y en los otros Distritos, a algunos compañeros ya les hicieron firmas ayer y sin reclamar porque de lo contrario nos dijeron que no nos iban a pagar”, manifestó.