Cáritas de Xalapa invita a la población a donar medicamentos, ¿cuáles son los requisitos?

Con medicamentos mayormente donados, aunque también otros comprados con cooperaciones que reciben, el consultorio de Cáritas Parroquial San Juan Diego, perteneciente a la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, apoya a un número creciente de familias que acuden por los fármacos que requieren para atender sus padecimientos.

Para atender a una mayor población que requiere medicinas es primordial elevar las donaciones explica Mercedes Acosta Avilés, encargada de esta farmacia y consultorio.

“Quienes no las ocupen (las medicinas), pueden traerlas antes de que caduquen, porque podrían ser utilizadas por familias de escasos recursos que no tienen acceso a los servicios de salud pública y no pueden comprarlos”, dijo.

Los xalapeños, expone, podrían elevar su apoyo altruista para atender las necesidades de personas que llegan al dispensario y consultorio médico porque padecen alguna enfermedad y no tienen la capacidad económica para comprar los fármacos que les recetan.

Aquí, agrega, llegan con múltiples necesidades porque vienen personas que no tienen acceso a los servicios de salud e, incluso que sí tienen acceso, pero no les entregan todos los que requieren y es por eso que buscan este lugar porque si los tienen los entregan sin costo.

Afirma que se apoya a todos los que llegan sin distingo, de su condición social, económica, religiosa o de ningún tipo. “Aquí a las personas que vienen a solicitar el servicio, se les da el servicio porque esa es nuestra función”.

MALES CRÓNICOS

Por su parte, Brenda Arletth Castillo Viveros, estudiante de Medicina, de la Universidad Anáhuac, quien realiza su servicio médico en este consultorio, comenta que las personas que acuden a este lugar padecen enfermedades como son hipertensión y diabetes, que son bastante comunes entre los adultos mayores.

“Muchas de los que llegan no cuentan con seguro, entonces ni siquiera saben que son hipertensos o diabéticos, entonces como parte de la consulta se les realiza un chequeo general, para detectar estas enfermedades”.

A partir de ese momento, dice, les llevan un seguimiento, “normalmente yo casi siempre los vuelvo porque se les cita para que aprendan a seguir un tratamiento adecuado a fin de que lleven una mejor calidad de vida”.

En esta temporada aumentan los padecimientos como infecciones respiratorias, pero en los meses anteriores atendieron numerosos casos de dengue, que fue de las patologías más comunes.

HAY QUE DONAR

Invitaron a la población a donar sus medicamentos cuando no los utilizan y que todavía se pueden utilizar, “porque hay quienes traen bolsas con fármacos ya caducos de años o húmedos y hasta en recipientes con insectos”.

Exhortaron a los más necesitados y lo mejor es apoyar con medicamentos que tenemos en casa y que pueden servir a quien no puede comprarlos.

Este sábado los exhortaron a ser parte del Día Nacional de la Caridad y donar recursos que servirán a más familias xalapeñas.