A casi 13 años de la desaparición, don Carlos lucha por recuperarse y continuar la búsqueda de sus hijos

El 30 de noviembre se cumplirán 13 años de la desaparición de los hermanos Karla Nallely Saldaña Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez. Ellos acudieron a divertirse “al antro” y nunca más regresaron.

Son su familia y amigos, recuerda su padre Carlos Saldaña Grajales, quien desde ese día no ha dejado de buscarlos y mantiene la esperanza de hallarlos vivos, “porque la esperanza de volver a verlos es lo único que nunca perderé”.





Expone que en todo este tiempo que lleva buscando a sus hijos ha podido vivir la falta de voluntad de parte de las autoridades para resolver cada caso | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Los días de angustia y desesperación en la búsqueda de sus hijos ya dejaron mella en su cuerpo, por lo que en la actualidad convalece y permanece en cama, pero explica que lucha por recuperarse de un problema de columna para poder seguir su labor en el Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, creado en 2015 con el objetivo de localizar a los desaparecidos en esta ciudad.

Este viernes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas expone que en todo este tiempo que lleva buscando a sus hijos ha podido vivir la falta de voluntad de parte de las autoridades para resolver cada caso en esta ciudad y en Veracruz.

Carlos Saldaña explica que como integrante del colectivo se ha dedicado, junto a sus compañeros, a caminar por sitios donde reciben información de rastros y donde ellos inician la búsqueda, investigación y análisis de los datos.

Local Activistas y colectivas se unen en Xalapa para “Bordar la Memoria de las Ausencias”

Don Carlos recuerda el día que sus hijos desaparecieron

Volver a recordar los hechos de la desaparición de sus hijos, es un momento fuerte y desgarrador para don Carlos Saldaña, “pero necesito que se conozca nuestra historia para que no se repita nunca más”.

Relata que ese 30 de noviembre se dieron cuenta de que la noche anterior, el día 29, sus hijos fueron al “antro”, como le llaman los chavos, pero al otro día ya no se presentaron a la escuela, lo que causó preocupación entre sus conocidos quienes lo alertaron de la situación. Ellos iban con un amigo, así que esa noche desaparecieron tres jóvenes, comenta.

Explica que saben la hora exacta de que salieron del antro, pero el asunto es que no regresaron a sus domicilios. “Sus compañeros de escuela nos reportan que no se presentaron pese a que tenían que presentar un trabajo en equipo. Nos hablan y ahí empezaron los días de angustia y desesperación y ya casi se cumplen 13 años de los hechos".

Esta tendencia indica que, en un periodo de 17 años, las desapariciones registradas en la entidad aumentaron 23 veces | Foto: René Corrales/ Diario de Xalapa

Ante la indolencia de las autoridades para buscarlos, “fue cuando nos metimos de lleno a buscar, porque fue bastante preocupante saber que no contestaban sus teléfonos, nos dedicamos a buscar en redes sociales y en todos los lugares posibles, pero nunca hubo avances”.

Su lucha desde aquel día ha sido buscarlos

“Entonces, desde esa fecha y hasta el día de hoy, pues no tenemos resultado por parte de las autoridades, de ninguna”, lamenta Carlos. Su lucha desde esa fecha es buscarlos y exigir a las autoridades que cumpla con su obligación de buscarlos.

Seguir adelante ha sido difícil, reconoce el padre de familia quien describe como terrible el hecho de enfrentar al “monstruo” que ha sido la negligencia de las autoridades. “Porque no avanzan las investigaciones y después viene la revictimización de los desaparecidos, que ha sido y es una constante”, agrega.

En noviembre se van a cumplir 13 años de que desaparecieron sus hijos y él sigue teniendo la esperanza de algún día hallarlos. “Tengo esperanza aunque haya grandes fallos en el camino”.

Esa lucha que emprendió para buscar a sus hijos y seguir con la vida laboral y familiar es dura. “Ese trabajo, dolor y desesperación creo que es lo que ahora me mantiene en cama con problemas de columna, pero me levantaré para seguir adelante”, expresa.

Te puede interesar: Desapariciones ensombrecen a Veracruz; hay casi 16 mil casos en seis años

Ley general de Víctimas que protege a colectivos para hacer búsquedas

Señala que pese a que hay una Ley general de Víctimas que protege a los colectivos para hacer búsqueda, porque todos los desaparecidos tienen derecho a ser buscados, la realidad es que no hay resultados positivos, “porque no sabemos dónde están nuestros hijos”.

“Yo he exigido ese derecho que tienen mis hijos, qué tengo yo como padre para buscarlos. Y pues sí, mi salud se ha ido deteriorando porque han sido muchas búsquedas. He recorrido barrancas, he cavado con mucha angustia y mucha desesperación. Ha sido mucha la desesperación y estrés, todo va dañando la salud”.

Su lucha desde esa fecha es buscarlos y exigir a las autoridades que cumpla con su obligación de buscarlos | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Indica que cuenta con carpetas de investigación por la desaparición de sus hijos, no hay ninguna respuesta de la autoridad y eso es desafortunado.

Su caso, subraya, cómo la mayoría de los que existen en la entidad, no hay ningún dato más, por la incapacidad de las autoridades para atender el problema e incluso se puede ver que es por la corrupción que ha existido entre autoridades y delincuencia, que no avanzan las investigaciones para hallar a los hijos de muchas familias veracruzanas.

La situación es desesperante, “pero seguiré exigiendo que el gobierno apoye realmente y de respuestas a los padres que como él buscan a sus hijos desaparecidos", concluyó.