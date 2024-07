"Fue un caos": graderos opinan sobre el Centenario del Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver.- El Carnaval de Veracruz 2024, que celebró los 100 años de llevarse a cabo, no fue lo que se esperaba para graderos, quienes tuvieron más afectaciones que ganancias por la suspensión de desfiles de carros alegóricos.

María Luisa, quien desde hace 20 años se dedica a la venta de gradas en el bulevar Manuel Ávila Camacho afirmó que en los últimos cinco años es menos cada vez menos rentable, pero en esta edición que se celebraba un centenario se tenían esperanzas de que fuera mejor.

“Prometía ser algo, prometía ser la fiesta maravillosa, son 100 años que no son cualquier cosa, pero fue un caos, el tiempo no estuvo a nuestro favor y son perdidas, en el ayuntamiento no nos recuperan nada... Tuvimos que rematar los precios de las gradas porque ya conforme se acercaba el desfile no se llenaba".

María Luisa comienza a vender sus gradas seis meses antes, pero en esta ocasión, como lo ha sido en los últimos años desde que se cambió la fecha a verano, es más complicado colocar los boletos.

Señaló que ahora tendrá que pensar bien si se arriesga para invertir en la compra y venta de gradas para los desfiles de carros alegóricos.

"Es una mala experiencia y me hace pensar si el próximo año le vuelvo a invertir. Tengo 20 años rentando gradas y esto ha sido lo peor. Lo que yo quisiera es que se regresarán las fiestas a la fecha que era, que fuera cerca de la Semana Santa, como debería de ser".

En términos generales, señaló que el Carnaval de Veracruz 2024 fue un fracaso, tanto por la cancelación de los desfiles, como por la falta de organización como de logística, ya que el clima solo fue la cereza del pastel.

Por su parte, Catalina del Carmen Jiménez, también gradera, considera que a penas y se logró recuperar la inversión, pero en muchos casos también hubo perdidas por la suspensión de dos desfiles.

Al igual que la anterior entrevistada, coincide en que es necesario que se cambie la fecha del Carnaval el próximo año, para que se haga nuevamente previo a la Semana Santa y no durante el verano.

"Desgraciadamente por la lluvia, si hubiera quedado en febrero hubiéramos tenido los cuatro paseos como antes. En verano no conviene tanto, ya vimos que el clima afecta. Este año no fue rentable, el domingo es nuestro mejor día, porque vendemos todo, pero esta vez no se pudo", dijo.

Pero del mismo modo, afirma que se requiere que las autoridades mejoren la calidad de las fiestas, con mejores carros y mejor organización, pues no solo se afecta a los graderos cuando no se presenta un buen Carnaval, también a otros sectores que participan de las fiestas.

"Invertimos bastante y no se logra lo que queremos, como dicen, brincando la loma apenas alcanzó. Para el próximo año estamos viendo, si regresan a la fecha será rentable", agregó.